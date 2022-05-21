【碗美餐桌】染雲柳／炸芋棗與外婆的愛

主題徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。

文／染雲柳

逢年過節時，最期待就是能夠去外婆家大吃一頓！那整桌的大魚大肉光用想像，就足以令我垂涎萬分。除了固定功夫菜，像是佛跳牆、蔥爆草蝦、滷肉、珍珠丸……等之外，還有一道必不能錯過的外婆隱藏版菜單。我敢說，只要這道一端上桌，絕對是全席上最快掃盤清空，也是所有小孩子齊聲歡呼「安可」的料理。我摯愛古早味點心──芋棗。

在表弟、妹們還未呱呱墜地前，我和哥哥就是進駐在外婆家的兩隻小魔王，兩人經常瘋玩至酣暢淋漓才肯吃飯。從我有記憶以來，飯桌上就從未缺席過「芋棗」這道料理。外觀看似簡單，卻寄託我至今仍愛芋頭成癡的所有美好記憶。這不僅是媽媽平時做不來的料理，也是能把我「騙」上飯桌，乖乖坐好吃飯的神奇料理。

約莫六、七歲左右，我喜歡看著外婆在廚房大展身手！有一次，看見她神神秘秘的蹲伏在後廚角落，戴著桃紅色的防水手套，一手拿刨刀，一手握住黑糊糊的東西，俐落地手起刀落。我好奇問：「那是什麼？」未等她答，黑土色外皮漸漸剝離，還原藏在底下的淡紫色，看著外婆慢慢將它堆滿鋼盆。我試圖蹲得離她近一點，想嗅出它是何物。

外婆不用回頭也能發現我悄悄靠近。她雙手忙不停歇，還得分神一邊揮手、一邊扯著嗓門衝我吼：「是你愛食欸芋仔啊！莫倚來，甲袂癢。」（台語：是你愛吃的芋頭啊！別靠過來，才不會癢）

當下心底震驚，沒想到好吃的芋棗，是從那黑糊糊的模樣製作來的？而「芋頭」本人還有這麼奇怪，難以接近的植物特性。自那次起，我恍然明白，餐桌上每一口溫軟甜糯的芋棗，也都包藏外婆愛我們的美味記憶。

芋頭，就和外婆一樣。儘管有著皺黑外表，總是習慣大嗓門威脅著我別靠近廚房，但它內心卻是最甜軟不過的。只要我們央求，她一定做這道小點心，而她一心只想把好吃東西擺滿整桌，讓我們舒服飽餐一頓，也不願讓我知道，其實有些料理不只難處理，稍有不慎，還很容易起癢、不舒服。尤其芋棗油炸時，也很容易遭油漬噴濺，惹得一身油味，更傷了自己。

再後來，我愛吃芋頭的記憶，更愛屋及烏延伸至所有芋頭料理。只要一吃到芋頭，就會想起那個蹲伏埋首廚房的身影，那個花了一整個下午，傾注所有力氣，揮汗準備食物的外婆。

噢對，還有為了我偷留一盤炸芋棗，藏在鍋蓋下，不讓其他小孩搶食的那份愛。

有點繁複費工的小點心「芋棗」製作過程。（圖／染雲柳提供）