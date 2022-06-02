【碗美餐桌‧徵文佳作】劉又瑋／來自春天森林的滋味

文／劉又瑋

四月初的復活節前後，正是德國森林中的熊蔥蒼蒼鬱鬱地揭示春日生機的季節。

熊蔥的德文名稱為 Bärlauch，直譯應為「熊蒜」，但味道其實近似韭菜，葉片的形狀則如柳葉刀。在四月初開始，於森林的陰暗處能覓得熊蔥的蹤跡。到了四月底至五月的花期，則見以傘狀花序排列的白色小花與遍野的綠葉相輝映，同奏著屬於春日旋律的自然之歌。

這個復活節假期，在鄰國就讀大學的兒子返回德國的家，跟著愛好健行的父母去萊茵河畔踏春尋幽。此行還有一個重要的任務，就是趁著河邊森林中的熊蔥還未開花而尚鮮嫩時，將這一年一會的珍味採摘回家。

兒子和我採著熊蔥時，懷著對這自然所賜之珍物的愛惜心思，每一株只摘一片葉子，並小心地不將土中的球莖拔出，為熊蔥保留綿延年年的生機，以待來春再重逢。

新鮮熊蔥富含維生素Ｃ，以及維持腸道健康的蒜氨酸，和具有殺菌及抗病毒功效的類黃酮，甚至有助預防心血管疾病與癌症，無啻於自然贈予人類的無上珍寶。難怪每到了復活節前後，知曉熊蔥妙用和美味的德國人，便會把握這個與之重逢的季節，入林採摘。

從萊茵河畔採了熊蔥回家後，兒子陪著我將這些鮮嫩的綠葉沖洗乾淨，然後母子齊心合作，忙著做起青醬來。

因為直到來年春天才能再享熊蔥珍味，除了以熊蔥做沙拉生食，或是做成韭菜盒子〈華人也將熊蔥稱之為野韭菜〉、韭菜水餃等各式家鄉味之外，要將熊蔥的滋味保留數月的方法，做成青醬 (Pesto)是最好的選擇。

裝瓶或盛盒的青醬，可以在冰箱裡保存一段時間，甚至在冷凍庫中還能保鮮好幾個月。

家有一瓶青醬，便可變化出多種料理，可說是非常好用的萬用食材。

最普遍的做法是和麵條攪拌，做成青醬義大利麵；也可拌入飯中，做成海鮮或雞肉燉飯；還可以拿來烤披薩、做青醬口味的麵包。

我喜愛的簡便調理法，是在鍋中與煮好的義大利麵拌勻之後，盛入充滿春天氣息的磁盤中，然後加一匙魚子醬，再從陽台摘幾片新鮮羅勒葉做為擺盤裝飾。

復活節的週日，熊蔥青醬魚子義大利麵上了桌，置在印有四季詩文的餐墊上。詩中的「春雨」兩字，提醒了我，這個屬於春天的假期中，我和兒子在萊茵河畔的森林中悠遊的靜美時光，與自然萬物之有情。