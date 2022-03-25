讀創故事徵文「碗美餐桌──節慶料理篇」，募集美食、美器及幸福記憶

追求美食是人類的天性，但現代人生活忙碌，飲食多以「外送」或「速食」草草解決，不僅吃得隨便，生活少了儀式感，更忽略了提升食慾與視覺美感重要功臣「碗盤」的重要性。

無論東、西方在重大節慶中，一定會以特殊料理或食物作為記憶，有時也會搭配「美器」享用，這不單單是展示不同的族群文化，也是一個人認真生活的重要指標。大家熟知的節慶美食可能是：元宵的湯圓、清明的潤餅、端午肉粽，又或者是感恩節火雞大餐、復活節彩蛋等等，又或者是只屬於你個人的「隱藏版菜單」？！

聯合新聞網閱讀頻道，本次與讀創故事、台灣碗盤博物館聯手企劃，主題「碗美餐桌──節慶料理篇」徵文活動，文長以1,000字為限，作品需email至「reader@udn.com」信箱，並隨信填妥Google表單完成報名，截稿時間為4/30（六）止。歡迎大家曬出你的餐桌美學，分享自家獨特的食譜與餐桌擺盤，重拾生活中微小卻重要的儀式感，讓所有人都能從字裡行間，以及動手料理過程中，感染到幸福滋味！

☞ 立即報名：https://bit.ly/3JK5EB1

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

分享節慶中難忘的一道菜餚與餐桌故事，需附上一張餐桌照和食譜 。

（未在任何媒體發表過，投稿內容最長不能超1,000字。）

二、徵文時間：

2022/03/25（五）～2022/04/30（六）

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：

遴選3位優勝作者，每人稿酬 2,000元（含稅）

所有優勝作入選者皆可獲稿酬，台灣碗盤博物館贊助的「精美陶瓷紀念品」及「聯名套裝兌換券」各一份。（市價約3,868元，內含陶瓷紀念品乙份、門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）

2.佳作獎：

遴選10-15名，每人稿酬 1,000元（含稅）

所有佳作入選者皆可獲稿酬，以及「聯名套裝兌換券」一份。（市價約368元，內含門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）

3.參加獎： U利點數50點

報名參加即可獲獎，每人限領一份。

◆ U利點數50點

將直接派入udn帳號中，欲領取獎請先請於填寫Google表單 報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請（https://member.udn.com/member/center.jsp）。

（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點下方連結查閱更多。）

瞭解更多：https://upoints.udn.com/upt/Point.do

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】碗美餐桌／筆名／文章標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文-碗美餐桌】王小明／我家大廚「手路菜」

2.每人限一次創作投稿，投稿字數以1,000為上限，且不得少於500字。

3.信件夾檔投稿作品一律電腦打字，並統一儲存為A4直式橫書的word檔格式交件。

4.食譜需要檢附兩大內容：食材份量及簡述料理方式，且食譜內容將不列入字數限制之中。

五、徵文結果與贈獎：

預計5月15日網路及報紙同步公告勝選金榜名單。

入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。後續將授權聯合新聞網、讀創故事，刊登、轉貼、並延伸應用於相關數位平台使用。

六、徵文示範作

徵文示範作，每週更新，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！

主辦單位：udn 閱讀頻道、讀創故事、台灣碗盤博物館