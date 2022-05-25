【碗美餐桌‧徵文佳作】向日葵／有人做就不會斷

文／向日葵

兩岸開放探親，爸爸從湖南攜回一大包灰白色形如乒乓球的小丸子冰在冰箱，面漏欣喜之色說：「再等幾天就有好東西吃了。」這漂洋過海來的好東西竟然裹著棉被置放在儲藏室裏。兩天後開封，罐子一打開，空氣中飄出一股酸甜味兒還帶點酒香，爸爸驚喜連連大聲說：「就是這個味兒！」

酒釀桂花芝麻湯圓是冬天晚上熬夜苦讀的提神暖胃聖品，為了它我可以天天熬夜。早餐吃一碗酒釀雞蛋，姐妹三人吃成傲人的E罩杯，比喝木瓜牛奶還有效。夏日午后氣泡水酒釀荔枝冰沙不只消暑解渴，喝來還帶有雞尾酒的fu，冰牛奶加上一大匙甜酒釀配冰烤地瓜是地表最強點心。

姥姥傳授的甜酒釀做法，蒸熟的圓糯米加上酒麴發酵，經由時間催化成難以言喻的好味道，主角也好、配角也罷，食物一經酒釀的加持滋味大不同。爸爸總是不厭其煩的一教再教，而姐妹們卻總也皮皮的說時候到了就會學，有人愛做何必學呢？不會殺豬也看過豬走路，再說做個酒釀能有什麼難的。

爸爸老來失智，他忘卻了許多事，連甜酒釀也忘了，獨有的酒香甜味在空氣中徹底消失，他的記憶如同北極冰山，在地球的溫室效應下逐漸崩塌。

舊冰箱不堪使用老媽終於捨得換了，在冰箱一角發現一包未用完的酒麴，這應該藏有五年之久了吧！大妹問「老姐妳還記得怎麼做嗎？」「印象模糊，試試看吧！」第一次做餿掉了，第二次發酵過度變酒了，第三次顏色怪怪的沒人敢嘗，第四次完全不發，還是一坨糯米飯。小妹狐疑說道：「該不會是放太久酒麴死掉了，才做不起來。」誰叫當年只顧著貪吃不肯認真學。

「失敗」果真為成功之母，甜酒釀終於再度飄香於空氣中：「就是這個味兒！」我激動不已、大聲喊著。

此時甜酒釀的使用率更加廣泛了，不再只是甜品而已。酒釀入菜不只有天然的甜味，還可去腥、提味，增加菜餚的層次風味，酒釀茄汁乾燒蝦好吃到手指都要吞了，為了酒釀紅燒五花肉我可以不怕胖多吃二碗白飯，酒釀魚香茄子、酒釀魚香肉絲、酒釀肉末韭菜花是便當菜的好搭檔，酒釀破布子蒸魚、酒釀川味豆瓣魚，讓不敢吃魚的母親首次嘗到魚的鮮甜味，甜酒釀在我家的地位比以往更甚。

嗜吃麻油雞的我，將酒釀發酵時間加長降低甜味增添酒味，沒想到用酒釀取代米酒煮的麻油雞獲得最高評價，一致認為香氣口感皆在大師級水準之上。煮個麻油雞要先自製甜米酒，外面賣的哪能跟我比。

爸爸的生日、忌日與父親節，照例供上一碗酒釀雞蛋芝麻湯圓，用他喝鐵觀音茶的茶碗裝著，照片中的他似乎在對我說「大丫頭！就是這個味兒。」

甜酒釀只是單純的圓糯米、酒麴與水，加點溫度添些時間，它靜靜發酵糖化，成就一罎人間風味。（圖／向日葵提供）