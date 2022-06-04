【碗美餐桌‧徵文優勝作】邵長明／「巷仔內」的頂級饗宴
主題徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。
文／邵長明
我喜歡在休假時間，到百貨公司散心。
已經過了年少輕狂的年紀，所以逛的並不是首飾或是衣物，而是那讓平凡無奇的日常驚鴻一瞥的餐具區。
我喜歡品味餐具上的每一個巧思，喜歡探討花紋的意義，便如同遨遊在盤中的故事一般，可以令我沉醉一整個午晌。
以前總是嚮往著享用無盡美食，但不惑之年後，反而更希望能享用一個美麗的饗宴，從餐盤到食物，缺一不可的，那才叫做饗宴。
好幾次，妻子總是會跟我說，好想念以前大家一起吃年夜飯的時候，那時的家人齊聚，好不熱鬧。但是隨著我們老去，父母也慢慢離開我的身邊，孩子們已經各自成家，原本每一個熱鬧的節慶都已平淡無奇，但是自從我開始喜愛上餐盤藝術後，也開始與內人一起忙碌起節慶菜色。
我的廚藝，不敢讓人恭維，但是妻子的手藝，卻是穩扎穩打的，她雖做不出叫人瞠目結舌的大菜，但是「巷仔內」的所有精華，全都難不倒她。
在今年的年夜，我跟她說「今年我們不要只吃麥當勞的漢堡了吧！就我們兩人一起，屬於我們的年夜菜。」
原本妻子還在覺得我在開玩笑，但隨即我拿出了自己下定決心許久才購買得盤子後，妻子瞪大了雙眼，難以置信的瞅著我．
「可是我沒買菜啊！」本想著家裡只有兩人，妻子毫無準備，但是我拍著胸信誓旦旦地回應著：「沒事！妳不管做出什麼料理，我都可以擺出高級餐館的風味！」
妻子看得出我的一時興起，也就陪著我一起瘋狂一回。
人嘛！不瘋狂枉少年，雖然兩個半百的人在廚房裏頭，也忙碌的不可開交，但卻也樂不思蜀。
一個看似簡單的豬肉，在兩人協力的拍打下，將我們那不服老的靈魂注入，妻子拿手的那一匙一搓，全都恰到好處，簡單的蘿蔔炒蛋以及花椰菜，讓我們的擺盤更添風采。
退休之後，我們用過的大餐不在話下，但是這道豬排，卻是妻子拿手的好味道，那個傳承自母親的手藝，但因為過程繁瑣，從醃製到油炸，討厭油煙的她，平日壓根不會想要製作，但也因為我的突如其來的熱情，似乎也燃起了她蠢蠢欲動的心。
兩個人一番手忙腳亂後，終於完成了這次的「興風作浪」！看著我們共同努力下的成果，彷彿臉上的白粉，像小花貓的模樣都顯得格外有趣。
拍了一張兩個大廚的成果給孩子們，收穫了不少的讚許，我們倆相視而笑，孩子們都羨慕我能吃到那小時候他們心心念念的豬排，唸叨著母親都嫌麻煩不給他們做去，最終約定好初二回來，這個料理必須上餐桌才肯罷休。
孩子終歸會長大，父母遲早也會老去，或許，把自己的晚年活得精采，不給孩子擔憂，便就給他們最好的資產吧！
邵長明妻子的私房菜：豬排食譜
【食材】
豬頸肉（松阪豬） 200克
太白粉、雞蛋一顆
【酌料】
醬油 1匙，胡椒 1小匙、小蘇打 1小匙、糖 3小匙、鹽 3小匙、迷迭香 3小匙、月桂葉 1片
【作法】
1. 將豬排肉中間切開，不要切斷，攤開變成薄片，捶打斷筋．
2. 所有酌料加入豬肉，入冰箱醃製一小時．
3. 將豬排拿出後，沾蛋液，後裹太白粉，再沾蛋液，再裹太白粉．
4. 炸到金黃後即可出鍋
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