【碗美餐桌‧徵文佳作】yun／佳節食分；甜蜜食刻

文／yun

投起頭，黑夜中，漸漸渾圓的亮光，每到這月圓人團圓的時刻奶奶卻總是顯得特別感傷，爺爺已經不在很久了，而這個時節是爺爺與奶奶約好長相廝守的日子。

吃著月餅，奶奶嘴裡抱怨著爺爺的不浪漫：

「怎麼有人選在中秋節求婚，送的也不是一束鮮花，是一盤月餅！」

但臉上卻笑得燦爛像個情竇初開的女孩。

爺爺告訴她：「和我在一起，未來的每一個日子裡，都會像今天的月一樣圓滿」。手上拿著一盤花糕點，說鮮花會枯萎、凋零，知道奶奶喜歡甜食，即便不善料理仍苦心鑽研，特意自己動手做了一份。吃在嘴，甜進心，想抓著一個人，要先抓住對方的胃，還說奶奶是他後半生認定的唯一桃花。

素淨的木盤，幾個桃花酥，一朵紙摺花，奶奶知道是爺爺用盡心思的妝點，比起花店繁瑣的包裝，這盤花更深得奶奶的心，無需華麗的包裝，簡單、純淨而美好，那點綴的盤飾是更添心境上的喜悅。

爺爺不在了以後，奶奶再也沒吃到過桃花酥，而當回憶遇上節日又更顯心頭，有幸能聽到這麼美好的過往，在這佳節時分想替奶奶重溫那甜蜜時刻。我上網找了找發現市面上並不常見這濃情蜜意的點心。於是，挽起袖，決定自己動手！隨意從家裡找出木盤，買了喜氣點的紙張，摺朵小花，為這點心添上幾分顏色。

簡單的手作點心，乘載了滿滿的心意，當對方看見你的擺盤而展顏；吃進你的點心而滿足，自己也能感受到那份喜悅。一點小心思蘊藏無限心意，美食，需要個容器來承裝他的美好；生活，需要點儀式來增添幾分色彩。