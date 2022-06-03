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【碗美餐桌‧徵文佳作】袁鈺喬／外婆和我，「粽」要的童年

聯合新聞網／ 讀創故事「編輯台」
我最愛的外婆的粽子了，更愛看著外婆展現她的降「粽」十八掌！（圖／袁鈺喬　提供）
我最愛的外婆的粽子了，更愛看著外婆展現她的降「粽」十八掌！（圖／袁鈺喬　提供）

主題徵文碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。

文／袁鈺喬

隨著陽光懾人的威力越來越猛烈，端午節的腳步也一天一天的臨近了，市場、大賣場紛紛陳列起一串串餡料、口味各異的粽子。媽媽知道我愛吃粽子，總不忘買一些回來。一打開鍋蓋，難以言喻的粽香瀰漫整間屋子，我小心翼翼地撥開層層粽葉，映入眼簾的是黃澄澄的糯米飯，撲鼻而來的是濃濃的米飯香。將粽子打開的一瞬間，不只是粽子飯，連無憂無慮的童年時光也隨粽葉的開啟而浮現腦海。

童年的天總是澈藍如海，卻無三尺驚濤，笑著鬧著的時光多過於無盡的擔憂。那時的我每天就愛在外婆身邊打轉，外婆到菜園澆菜拔草，我也在菜園裡捉小白蝶；外婆到廚房煮飯，我也在廚房裡東瞧瞧西看看。小時候的眼中，一切事物都那麼新鮮而富有趣味。而在端午節即將來臨時，外婆會開始打理包粽子的一切事物：將剛採回來新鮮、褐綠而光滑的月桃葉，前前後後刷洗一遍，然後開始炒粽餡，餡料們在鍋子裡興奮地跳著踢踏舞，好不快樂！

市場賣的粽子往往加了過多的調味料，不是太鹹就是太甜，彷彿年紀輕輕的少女硬是要濃妝豔抹，吃多了容易膩口。外婆的糯米飯只加了一些鹽巴和醬油調味，鹹淡適中，一口咬下，淡淡的糯米香在嘴裡擴散開來，一粒粒Q彈的米，越嚼越香，身體輕飄飄，彷彿飛到空中與白雲作伴。吃到香菇和絞肉時，已經在空中飄蕩的身軀彷彿又像被飛鳥簇擁著。

我最愛的外婆的粽子了！

在一旁看著外婆迅速俐落的手法，在粽葉上舀上糯米和餡料，左邊折兩下，右邊折兩下，不到十秒鐘，就可以綁在細線上了。看著外婆包粽子，總讓我以為包粽子這件事易如反掌，然而當我實際拿起粽葉依樣畫葫蘆後，才知道這「功夫」著實不易：手掌不夠大，粽葉拿得東倒西歪，一粒粒米飯像逃兵似得逃離粽葉的領土，投向地板的懷抱，成為真正的「在地美食」。害我搞得手忙腳亂，七暈八素！外婆總是笑咪咪地叫我乖乖看電視就好，我只得默默的坐回沙發上，痴痴地看著外婆展現她的降「粽」十八掌。我在心裡想：等我再長大一點，我一定要學會外婆的「包粽功」！

開始上小學，也回到了父母的身邊，便再也沒機會和外婆一起包粽子了。儘管長大後，有時還會冒出向外婆學習包粽子的訣竅，但現在的外婆年紀已經逼近九十了，無法像年輕時，能夠從頭到尾包辦所有包粽子繁瑣的過程，祭祖用的粽子也改由阿姨舅舅們從菜市場買回。

長大後，吃過各式各樣的粽子，然而在我的記憶搜尋裡，最好吃的還是外婆的粽子。

吃著外面買的粽子，腦海裡浮現的是外婆的巧手；一口一口品嚐著的不是米飯，而是外婆紮實而飽滿的疼愛。

袁鈺喬的私房菜：粽子食譜

【食材】

碎肉 1斤、菜脯 6大匙、蝦米2大匙、 乾香菇 一把

醬油130cc、糖 20g、鹽　25g、五香粉　適量、白胡椒粉 適量、油蔥酥5大匙

【作法】

1.　糯米兩斤洗淨泡水一夜

2.　粽葉刷乾淨，並用熱水燙過

3.　糯米蒸熟，加醬油攪拌

4.　餡料跟調味料一起炒熟

5.　包起來

粽子 食譜 端午節 碗美餐桌 讀創故事 徵文

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