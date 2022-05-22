【碗美餐桌‧徵文佳作】芙蕾奧特／黑色情人節的獨處特餐

文／芙蕾奧特

「我發現你們這些年輕的單身女子，對時間掌握度也太寬容了吧。」

在超市閒逛時，一個素未謀面陌生人悠悠說著，還冷不防拿幾袋蔬菜，順便肘擊我。心情真的糟透了。

四月十四日，很少人知道四月其實也有一個情人節，其實所謂「黑色情人節」再明顯不過，根本是商人另一個賺錢把戲，因為他們發現繼西洋情人節和白色情人節轟炸後，還有一群人尚未買單。但商人根本沒算到，若半個月前是單身，但今日已不是的人，那又如何呢？

現在錶上顯示晚上八點三十七分。工作太過貪心、專心的下場，就是一個不小心錯過準時下班和晚餐。因為前幾天一連三天不停歇的雨勢，即便現在路面地板無任何水坑，空氣依舊帶了點微涼與濕氣，我一個人走在車聲鼎沸的昏黃路燈下，閒晃到超市採買點東西，然後悠悠地散步回家，能夠沉澱思緒，還能放鬆心情，這是我第二個喜歡獨處時刻，但它贏不了我最喜歡的廚房做菜時光。

「備料」對於很多人來說，並非一件輕鬆事，也許有時間壓力的煮婦（夫）來說，的確很難理解，但我可不認同。尤其特別喜歡切絲備料的這動作，當你能夠依據不同食材特性，將它們一份一份切得細碎，然後找到反覆下切動作的節奏感時，一個人的時間，好像就不那枯燥了。除此之外，在廚房裡做菜也能為你今天的料理審美做主，如何裝盤或配色，該怎麼搭配餐具，這些都是做菜時無人能取代的愉快感。

選菜選慢了一點又如何？錯過了晚餐又如何？有沒有男友又如何？此時此刻，能夠在廚房裡主宰這一切的我，心情既平靜又興奮。不得不說「醬燒筊白筍雞胸肉」是我特愛的下酒菜，料理難度只有1顆星，幾乎只要把所有食材炒熟，就能美味上桌。只要心情不好，或者需要來點酒精的時候，我都會率先想到它，除了能確保我能享受整個我最愛的切菜過程，以及最後料理完成擺盤和好滋味之外，當然，熱量低又高纖的它，還能幫助我應付公司體重管理大賽，真的CP值超高。

如果你心情也不好，先別急著打開外送APP隨便果腹，推薦你先去翻找冰箱，看看有沒有哪些也快要過了最佳賞味期限的食材，也享受一下精心備料過程吧！相信你也會愛上料理！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康