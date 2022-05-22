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【碗美餐桌‧徵文佳作】芙蕾奧特／黑色情人節的獨處特餐

聯合新聞網／ 讀創故事「編輯台」
醬燒筊白筍雞胸肉局部特寫。料理過程難度不高，將所有食材下鍋拌炒至全熟即可！（圖／芙蕾奧特　提供）
醬燒筊白筍雞胸肉局部特寫。料理過程難度不高，將所有食材下鍋拌炒至全熟即可！（圖／芙蕾奧特　提供）

主題徵文碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。

文／芙蕾奧特

「我發現你們這些年輕的單身女子，對時間掌握度也太寬容了吧。」

在超市閒逛時，一個素未謀面陌生人悠悠說著，還冷不防拿幾袋蔬菜，順便肘擊我。心情真的糟透了。

四月十四日，很少人知道四月其實也有一個情人節，其實所謂「黑色情人節」再明顯不過，根本是商人另一個賺錢把戲，因為他們發現繼西洋情人節和白色情人節轟炸後，還有一群人尚未買單。但商人根本沒算到，若半個月前是單身，但今日已不是的人，那又如何呢？

現在錶上顯示晚上八點三十七分。工作太過貪心、專心的下場，就是一個不小心錯過準時下班和晚餐。因為前幾天一連三天不停歇的雨勢，即便現在路面地板無任何水坑，空氣依舊帶了點微涼與濕氣，我一個人走在車聲鼎沸的昏黃路燈下，閒晃到超市採買點東西，然後悠悠地散步回家，能夠沉澱思緒，還能放鬆心情，這是我第二個喜歡獨處時刻，但它贏不了我最喜歡的廚房做菜時光。

「備料」對於很多人來說，並非一件輕鬆事，也許有時間壓力的煮婦（夫）來說，的確很難理解，但我可不認同。尤其特別喜歡切絲備料的這動作，當你能夠依據不同食材特性，將它們一份一份切得細碎，然後找到反覆下切動作的節奏感時，一個人的時間，好像就不那枯燥了。除此之外，在廚房裡做菜也能為你今天的料理審美做主，如何裝盤或配色，該怎麼搭配餐具，這些都是做菜時無人能取代的愉快感。

選菜選慢了一點又如何？錯過了晚餐又如何？有沒有男友又如何？此時此刻，能夠在廚房裡主宰這一切的我，心情既平靜又興奮。不得不說「醬燒筊白筍雞胸肉」是我特愛的下酒菜，料理難度只有1顆星，幾乎只要把所有食材炒熟，就能美味上桌。只要心情不好，或者需要來點酒精的時候，我都會率先想到它，除了能確保我能享受整個我最愛的切菜過程，以及最後料理完成擺盤和好滋味之外，當然，熱量低又高纖的它，還能幫助我應付公司體重管理大賽，真的CP值超高。

如果你心情也不好，先別急著打開外送APP隨便果腹，推薦你先去翻找冰箱，看看有沒有哪些也快要過了最佳賞味期限的食材，也享受一下精心備料過程吧！相信你也會愛上料理！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

芙蕾奧特的私房菜：醬燒筊白筍雞胸肉

【材料】

香蔥經典嫩雞胸肉1片

洋蔥1/4顆

青蔥 2根

筊白筍4根

蠔油 1.5匙

糖 少許

鹽 少許

油 少許

水 些許

【作法】

1.熱鍋後先下油，放入洋蔥絲爆香，翻炒至半透明狀。

2.緊接著，將切絲的筊白筍、雞胸肉與所有調味醬料一起下鍋拌炒。

3.倒入半杯水稍微翻炒一下後，蓋上鍋蓋、轉為文火。

4.等待所有食材悶至全熟、收汁，起鍋前最後再放蔥末拌炒，即可裝盤上桌。

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