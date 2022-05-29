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【碗美餐桌‧徵文佳作】邵若相／「愛」如山上雪

聯合新聞網／ 讀創故事「編輯台」
不吃蛋糕的母親節，該如何慶祝呢？不如來做一道充滿幸福與甜蜜的「杏仁豆腐」吧！（圖／邵若相 提供）
不吃蛋糕的母親節，該如何慶祝呢？不如來做一道充滿幸福與甜蜜的「杏仁豆腐」吧！（圖／邵若相 提供）

主題徵文碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。

文／邵若相

我的母親不愛吃奶油，這件事情非常困擾著我。

因為我喜歡做甜點，但因為怕奶油的關係，媽媽總是錯過我的作品。

所以每年的母親節，當大家在曬一家與漂亮的蛋糕的溫馨合照時，我們家卻只能擺上一大桌澎湃的菜，拍的像是過年夜飯一般。

其實我平日也不是這麼喜歡儀式感的人，平常工作忙碌，逢年過節也都隨意的度過，但唯獨母親節，我就想要好好的佈置一翻。

我們家算是小康家庭，但是從小父母對我的栽培卻是煞費苦心。

記得以前獲得了一次出國遊學的機會，那年全國經濟出了很大的問題，原本我以為遊學計畫將就此作罷，但是父母仍沒有對我提及半個字，就連景氣問題都是我在新聞上才看到的。

那年我整著行李，翻開記事本才意外發現恰逢母親節。

於是我在撲滿裡翻了翻，抱著一大把零錢就裝近塑膠袋裡，急急忙忙出門想幫母親買個蛋糕。

一開門就看到媽媽正為工作忙碌，看到我手裡一袋零錢，也就停下忙碌的手來關懷。

聽到我想買蛋糕過母親節，她笑道：「媽媽知道你心意就好了，不用特別買什麼東西，這些零錢可以換成加幣，到時候你去加拿大的時候，好好學習，總用的上。」

於是，那袋零錢隔天就被母親兌換成了外幣。

上飛機之前，我看到媽媽因工作而通紅腫脹的眼袋，心中仍有點不捨，於是當時的我便下定決心，以後要補給母親一個充滿儀式感的母親節。

後來幾年，母親都以不吃奶油為由拒絕了，苦惱之際，我與妹妹發現了廚房媽媽總愛喝的杏仁茶，於是就想著用另一個方式替媽媽準備禮物吧！

想著讓媽媽吃的健康，我們將杏仁茶加入了絲滑的豆漿，這兩個平常她最愛吃的東西，總不能再有拒絕的理由吧！

「杏」，因諧音的關係，在歷史上代表著幸福美滿之意。

在我們兩姐妹努力之下，終於完成了這個健康的點心。

母親的愛如山上雪，潔白又純淨，沒有利益驅使也沒其他壞心思，最單純的愛，便是母愛。

如同杏仁一般皎潔無暇，純白的圓盤，更像是月亮一樣照耀孩子。

終於，母親接受了這份母親節禮物，讓我補上了這遲來已久的母親節禮物。

邵若相的私房菜：杏仁豆腐食譜

【食材】

杏仁粉50克

糖10克

豆漿550cc

吉利丁粉8克

芒果或是水蜜桃切丁

【作法】

1.　將豆漿煮滾後加入杏仁茶攪拌，吉利丁粉加水40克攪拌均勻後加入豆漿內，攪拌均勻。

2.　加入保鮮盒待冷卻後，放冰箱冰四小時。

3.　取出切成塊，再加上水果丁後即可食用。

母親節 食譜 碗美餐桌 讀創故事 徵文

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