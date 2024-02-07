民團：醫院贏面子 民眾荷包失血

台北區醫院評鑑「八加二」，北區「加一」，衛福部長薛瑞元昨宣布「增加三家醫學中心」，引發醫界及民團不滿，質疑衛福部打亂分級醫療，不顧民眾就醫權利，讓晉升醫學中心的醫院贏了面子，但就醫民眾卻荷包失血。

「全台現有十九家醫學中心已經足夠，應適可而止。」台大公衛學院院長鄭守夏表示，台灣醫療要與國際接軌，就必須思考台灣能養得起多少家醫學中心，醫院評鑑應保證醫療品質，並非追求升級，評鑑應設計退場或轉型機制。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，現有規定為「二百萬人一家醫學中心」，目前全台十九家醫學中心，家數已經太多，衛福部竟打開天花板，新增三家醫學中心，對民眾就醫權利、國內醫療發展毫無益處。四年一次醫院評鑑，讓社會大眾認為「醫學中心比較厲害」，而衛福部讓醫學中心愈來愈多，又要民眾遵守分級醫療，兩者根本背道而馳。

「醫學中心數量設有上限，是過去廿、卅年的政策默契。」滕西華說，在限額之下，各大醫院之間形成競爭關係，衛福部卻因政黨利益牽涉其中，不願直面醫療體系之間的鬥爭，誰都不願得罪，但最終罔顧台灣醫療發展。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁擔心，醫學中心家數變多，資源分散，恐出現社區化疑慮。此外，民眾常認為醫學中心醫師技術最佳，在財務負擔需可下，常以醫學中心為首選，衛福部此舉，無助於分級醫療。

醫改會執行長林雅惠提出三大質疑，第一、台灣真的需要這麼多的醫學中心嗎？三月一日起，全國共有廿二家醫學中心，其中十二家集中在北部，且半數以上位於雙北地區，醫療資源嚴重分布不均，「這真的非常可怕」。

其次，單一疾病的健保給付，醫學中心高於區域醫院，醫學中心家數變多，恐產生醫療服務衝量的奇特現象，或是病人大量湧入醫學中心，對健保財務、分級醫療恐產生更大的衝擊。

第三、衛福部這廿多年來並未大幅度改革醫院評鑑制度，難以提高鑑別度，這次增加醫學中心家數，必須負起最大的責任。

林雅惠呼籲，衛福部應對醫療資源嚴重分布不均，持續惡化等困境，盡速提出解方，評估如何重新分配醫療資源；另需監控這三家新醫學中心是否大量增加輕症醫療服務量能，而排擠了急、重、難、罕患者就醫。