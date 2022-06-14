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有片｜維他命Ｃ怎麼吃才對？皮膚科醫師告訴你維他命C對身體的7大益處！

聯合新聞網／ 江孟軒
市面上常見的維他命Ｃ吃法大有玄機。圖/canva
市面上常見的維他命Ｃ吃法大有玄機。圖/canva

你是否知道男性每日維他命攝取量建議90毫克以上，女性則是75毫克以上，大部分人對於這個數字一定相當陌生，不知道在每日飲食中可以攝取到多少，所以很多人會選擇補充營養品，不論是片狀、粉狀或水狀的維他命Ｃ在市面上都很常見，但你是否吃對了呢？什麼時間吃才會是最好的呢？今天「美上美皮膚科診所-醫學美容」的黃韵婷醫師就要來為大家解惑，並告訴我們7個我們可能不知道的吃維他命Ｃ好處！

維他命Ｃ的補充固然重要，但若是攝取過量也容易有嚴重的副作用，黃韵婷醫師告訴我們當每日攝取維他命Ｃ超過2000毫克的時候，最常聽到的副作用是腎結石，原因是維他命Ｃ屬於水溶性維他命，需要由腎臟代謝，服用過量也容易造成腸胃道不適，容易出現噁心、嘔吐、胃食道逆流和拉肚子等現象，也要注意維他命Ｃ和某些成分的藥物不能同時服用，會和維他命Ｃ交互作用，像是含鋁的藥物，通常胃藥中會存在鋁，因鋁為偏鹼性可以中和胃酸，但同時服用維他命Ｃ會使身體吸收鋁離子，使血液中的鋁離子過多，洗腎患者要特別注意。

吃對維他命Ｃ的好處很多，但吃錯也可能造成很大的危害，今天黃韵婷醫師的詳細解說都在影片中，快點開影片才不會錯過維他命C對身體的7大益處，也不用怕吃錯造成身體不適喔！

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原始影片

美上美皮膚科診所-醫學美容YT

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