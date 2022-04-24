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有片！假胯寬好惱人？皮拉提斯4個動作帶你消！
假胯寬是許多亞洲女性的困擾，減肥好像也沒起作用是為什麼呢？讓「草魚禾 S U 」的蘇蘇教告訴你假胯寬其實不是真的胯！以及4個看電視就能做的皮拉提斯動作，讓你遠離假胯寬困擾！
皮拉提斯最開始是為了強化體能、幫助病人復健而生，所以著重於核心及肌力訓練，強度會比瑜珈來的高。在皮拉提斯運動中，除了訓練核心外，還能夠矯正日常姿勢。
影片中教學的四個皮拉提斯動作，全程都只要側躺在瑜珈墊上進行就可以囉！分別是上腿繞圈、上腿上抬、下腿上抬以及上下腿交替，每個動作10下為一組，一天可以做2～3組，能夠加強臀中肌和臀外旋肌,強化臀部力量。
蘇蘇也提醒預備時上胯不要往前倒、往後飛，保持上下垂直的位置，動作慢慢來，持續一個月就能看到顯著的效果！詳細動作都在影片中，快打開影片看看吧！
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