跑一圈操場都累，我竟然也有「周周馬」的一天！／新竹海洋國際馬拉松、戀戀桐花全國路跑

認識我的人都知道，我極度討厭運動。是真的。國中的時候，體育課整堂我都坐籃球場外聊天；高中、大學、研究所，沒運動。

工作後，當然不可能改性突然愛上運動。我登玉山、游日月潭、單車環島，不是因為愛運動，是因為失戀沒事做。（是誰允許你這樣侮蔑｢台灣人一生要做的三件事」？）

2021年4月17日，我參加了「新竹國際海洋馬拉松」，22公里2小時47分完賽；隔一周的禮拜天，我又參加了「新竹縣戀戀桐花全國路跑賽」，21公里山路2小時57分，完賽。

天哪！這真是太神奇了，我明明是一個跑操場200公尺，就會髒話罵不停的人啊？竟然可以有一天挑戰「周周馬」！周周馬殺雞，我很可以，可是，是周周馬！拉！松耶！

我都想用力搖著我自己，逼這個人看著我的眼睛「你不是張念慈！你怎麼了你！」

我只能說，一切都是羞恥心惹的禍。

今年初，我的朋友楊咔蹦傳訊息來「喂！不要再墮落了！四月的海洋馬，我幫妳報名了喔！」

嗯，對，我被報名了。為了拿回報名費，我只好去跑了。楊咔蹦怕我落跑，前一晚特地跟我約「明天早上五點，你家樓下集合」，要尾隨…阿，不是，是引領確保我有到會場跑步。

到底是多不相信我啊！我是這樣隨隨便便，找藉口不去的人嗎？我是。

新竹海洋馬，是我第一次跑海岸線，騎車往新竹漁港的路上，突然就下起大雨，我滿懷希望地望向楊咔蹦，假裝很惋惜「下雨耶~~可能不能跑…」

話都還沒說完，楊咔蹦就繞進最近的7-11，買了兩件雨衣，一件丟給我。到底為什麼我的朋友，都有鋼鐵般的意志？

開始跑步了，雨也停了，這下再也沒藉口不跑步。

風超大的新竹海洋國際馬拉松。

在起跑線上，楊咔蹦問我「今天我不能陪你跑，等下我要先出發，跑完要去上班」正當我竊喜他不會全程跟著我，似乎有開溜可能性時；他再問我「你會自己跑完嗎？」

看著他誠懇的眼神，我說了一個會捏死自己的答案。

「會。」

可惡。才說出口就後悔了。

海洋馬的賽道沿著17公里自行車步道，途中繞經海岸線，雖然風景美好，但為了不辜負楊咔蹦，我完全不敢停下腳步，就是死命地往前跑。

新竹風城的名聲真的不是假的，沿途風吹的狂妄，有時逆風，有時又把整個人追的東晃西晃，一堆人在我前前後後，撿被風吹跑的帽子，這時候就慶幸自己噸位夠，不怕風吹。

整場賽事中，我都咬緊牙關，緊閉著嘴跑步。不是決心強大，而是風中夾雜著大量海沙，一張嘴就會吃進滿嘴沙，加上流汗蒸發的鹽，到達終點後，手上、臉上，都是鹹鹹的沙子。

好囉，好囉，海洋馬結案。那戀戀桐花路跑又是怎麼一回事？

話說，去年在新竹遠東馬拉松會場上，結識了戀戀桐花主辦人蔡主任，當時他問我「要不要來跑戀戀桐花？」我看看日期，很（欣喜）惋惜地告訴他「那天要去外縣市，好可惜。」再強調我對於無法去有多遺憾之類的。

耶~~結案。

沒想到，前不久，他突然丟訊息給我「今年戀戀桐花路跑，我幫你留一個位置唷！你就不怕報不到名了！」

可惡，是有需要那麼貼心嗎？於是，我只好再參加戀戀桐花路跑了。

「2021新竹縣戀戀桐花全國路跑賽」21公里賽道，雖然比海洋馬少一公里，卻必須爬升554公尺，有大約4公里連續上坡，跑到懷疑人生。

撐過上坡後，就是總下降557公尺的下坡，雖然跑下坡很爽，但也很傷膝蓋，如果跑速沒抓好，更可能倒頭栽。

我沒跑過山路，內心有極大恐懼。賽事前一晚，轉好四點鬧鐘，但心裡默默想著，如果睡過頭就算了，還吃了一顆褪黑激素，讓睡眠深沉些。

沒想到，我根本每半個小時醒來一次，一直夢到自己睡過頭。是有必要那麼精實嗎？

鬧鐘一響，我（無奈）興奮地起身，就出發往會場去了。

滿山滿谷桐花盛開。

出發前，氣象預報有5成下雨機率，果然當天陽光沒怎麼露臉，但賽道反而跑起來涼爽舒服，山間林道綠蔭陪伴，心情跟著愉悅起來。

每年桐花賽道都遇到桐花不開，今年缺水，反而滿山滿谷桐花盛開，山頭都是白色雪。

號稱落花繽紛的絕美賽道，卻因為我跑太慢，輪到我經過時，都只看到地上被跑友踩踏後的「桐花泥」，我心中竟然還可以想到「化作春泥更護花」這種有文學素養的話，果然我念書人來著。

其實我也想拿著桐花，假掰拍個網美照阿！

桐花賽道。

爬坡路上，明明我很努力調整呼吸，一直沒停下跑步的動作，但不知道為什麼，旁邊一直有聊天的阿伯，走路從我身旁超車。

是誰跟我說，慢慢跑至少比走的快？我嚴重懷疑，我進入了一個只有我停在原點的平行時空。

不過，不得不說，「2021新竹縣戀戀桐花全國路跑賽」真的超用心規劃，整場活動都是熱心人士發起，跑步時可以聆聽志工音樂隊的演奏會；還可以跑進內灣老街，美食處處，意圖使人點餐帶著走。我還真的有看到，有人跑著跑著，原本乾癟的隨身包包，突然變大大一袋。

最讓人驚喜的是賽事物資，和完賽禮，很澎湃！物資除了運動上衣外，還有袖套、頭巾。

完賽禮有一條冷卻冰巾，餐點包括麵包餐盒、零酒精啤酒、機能飲料，現場跑有一直在驚訝鬼叫的，是「啤酒竟然是冰的！」現場一堆人「吼搭啦！」完全開趴喝起來。

豐富的戀戀桐花路跑完賽禮。

「2021新竹縣戀戀桐花全國路跑賽」，結案。

好囉，四月我已經很精實、很陽光了。還好我人緣不好，朋友不太多，應該接下來，可以好好耍廢度日了吧。

離開前，我遇到了新竹遠東馬拉松主辦人杜哥，他熱情的叫住我。

為了怕他聊起不該聊的話題，我一直努力問他「為什麼我的腳很容易筋發炎？怎麼避免？」杜哥很認真回答，教我多墊腳訓練腳筋、用面速力達母擦腳底消炎。

嗯，應該沒事了。

周周馬拉松，竟然成了人生真實。

「杜哥，那我走了喔！」我鬆了一口氣，準備離開。

「阿，今年遠東馬，你要不要來跑？來跑21公里啊！」杜哥說的雲淡風輕。

「ㄜ~~~喔，好啊！」我吞了吞口水，對杜哥甜甜笑著。

我只能說，我離去的背影，大概就是風蕭蕭兮、易水寒的悲壯吧。