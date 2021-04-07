人生除了工作還剩什麼？ 疫情沒收入近一年，為什麼反而越來越快樂？

6年前，張婉婷在眾多期待下遠赴墨西哥任職，事業快速起飛；2020年中，因疫情嚴重、各項產業停擺，她返回台灣，沒有收入，卻透過「把自己的力量拿回來」，每天都越活越快樂！

懷疑人生的外派歲月

34歲的張婉婷接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透露這段奇幻旅程。

張婉婷是美容美體業的主管。位處拉丁美洲的墨西哥，主流語言是西班牙文，她剛就任時語言不通，因溝通障礙常出現誤會，也嚴重否定自己的工作能力。在國外的工作壓力，和人在他鄉的孤獨感，更讓張婉婷懷疑人生。

如何把力量拿回來

張婉婷思索，人生除了工作，還剩下些什麼？如何把力量拿回來？是不是能嘗試除了工作以外的新事物呢？她好怕自己在不快樂的工作中變醜，希望讓自己老的好看一點，於是報名健身房會員。

第一個月，她只敢用跑步機，第二個月開啟教練一對一課程，從第一堂課就體力耗盡、嘴唇發白，到後來每周三堂課、沒課自己練，開啟健身之路，更擴展朋友圈。

她也曾過度訓練到瓶頸，導致憂鬱、體內荷爾蒙失衡，讓她學會「我該休息了」，要懂得放過自己。

自信提升學會愛自己

張婉婷用玩樂的心態享受運動，每天開開心心的去健身房，穿著健身的衣服，覺得自己很棒。除了重訓外也做有氧；喜歡什麼就吃什麼，只要體重維持、持續運動就好。

「你肚子怎麼那麼大？」偶爾，也會遇到外界質疑；但她學會坦然笑之，「不用做給別人看，我是健身的人，又不是健美小姐。」

運動以後，因為自信提升，所以擁有了被討厭的勇氣，心理變堅強，個性更活潑；遇上問題 會有耐心的找方法資訊解決，不會輕言放棄，失敗了，也會坦然接受，更能認可自己，不用活在別人的價值觀裡。

她從一個瘦小、看來營養不良的東方女孩，成為就算下雨天，都會跟閨密們相約健身的運動上癮者，學會自律、要求，好處直接回饋到自己身上。

沒有收入的長假

在墨西哥工作6年，張婉婷已拿到永久居留證。然而，突如其來的新冠肺炎，嚴重席捲墨西哥，各項產業紛紛停擺。2020年中，張婉婷留職停薪返台，卻意外發現自己的無限可能。

健齡快3年的她，返台後陸續參加健身相關研習課，已考到國際健身教練執照、國際孕婦指導2張證照。考執照是圓夢，不是教學也不是在業界工作，純屬意外的驚喜。

難道不怕生活斷炊，下一步沒著落嗎？張婉婷笑著說，台灣人總是過度緊繃認真，害怕「我今天不認真，明天就要當乞丐」。

但他在墨西哥學會樂觀看人生，「生命都會有出路，不會有想像中那麼糟」如果沒有新冠肺炎疫情，她就不可能在台灣待那麼久、還能考證照。

擁有富足生活不斷打怪

開始運動的人，都有不同的理由開啟運動旅程。有的是車禍，有的是健康亮紅燈，不論理由是什麼，都是最好的安排。

對張婉婷來說，運動的理由則是「把自己的力量拿回來」，不再在意別人眼光、流言蜚語，健身房成為她的避風港及練功場所，學會要過得比別人樂觀豐盛， 即便再有流言，也無所畏懼！

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，維持運動習慣的人很棒，才要剛開始的人也很優秀，每天要比昨天的自己更讚更幸福！

擁有富足的生活，是可以不斷打怪，做你想做的事。沒有什麼門檻過不去，人只要活著，就是很大的祝福。