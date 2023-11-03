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遺囑撕毀遺產還算數？ 律師「要看是誰」：若繼承人恐喪失權利

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
國人運用「遺囑」的風氣已逐漸展開。 示意圖／ingimage
國人運用「遺囑」的風氣已逐漸展開。 示意圖／ingimage

遺囑可以撕嗎？就看你是誰！結局大不同

有網友留言問到：「其中一個繼承人不服遺囑內容，撕毀遺囑，那麼其他繼承人該怎麼辦呢？他們可以辦理部份繼承嗎？」

我們都知道，選票不能撕、鈔票也不能撕，但是遺囑可以撕嗎？先分清楚，立遺囑人自己撕毀遺囑和繼承人撕毀遺囑結果是不一樣的喔！

立遺囑人可以自己撕毀自己寫的遺囑，等於撤回遺囑

自己寫的遺囑，自己故意把它撕掉或打大X，或寫作廢，在法律上這份遺囑的內容就算是撤回，也就是已經沒有法律上遺囑的效果了。

繼承人撕毀遺囑，可能會喪失繼承權！遺囑未必被消滅

繼承人是不可以撕毀遺囑的喔！如果有繼承人不滿意遺囑的內容，應該先試著與其他繼承人透過溝通或法律程序解決問題，而不是私自撕毀它。

若是一時氣不過把遺囑撕掉，因為「偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者」喪失繼承權，撕毀的人下場可能就連最基本的特留分都拿不到了！

所以就算再不滿意遺囑的分配結果，也不要用撕毀遺囑的方式來表達抗議！

那遺囑已經被其他繼承人撕毀了怎麼辦呢？

如果遺囑只有一份、沒有備份，而被撕毀的遺囑也許還拼得回來，就需要透過訴訟、舉證，讓法院來判定遺囑是否有效，才能夠繼續進行遺囑執行的程序。

所以遺囑保管很重要，遺囑保管人要把遺囑安全的，交到遺囑執行人手上

通常在律師事務所撰寫或是經由公證人公證的遺囑，可以透過複寫的方式多做一份正本，且都是有效的遺囑。我們也會建議不要將兩份遺囑放在一起，避免同時被損毀、遺失的風險，妥善的保管遺囑，才能確保遺囑被交付到執行遺囑的人手上。

遺囑是一份充滿愛又重要的法律文件，也是家人給我們的愛，要好好的保管愛護它喔。

註：民法第1222條：遺囑人故意破毀或塗銷遺囑，或在遺囑上記明廢棄之意思者，其遺囑視為撤回。

註：民法第 1145 條 有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

前項第二款至第四款之規定，如經被繼承人宥恕者，其繼承權不喪失。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

繼承權 立遺囑 遺產

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