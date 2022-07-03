她選填私大竟遭家人嗆「不如出去工作」 網揭1關鍵：不然沒用

能考上理想的大學或科系是許多學子的心願，然而，近日就有一名女網友PO文表示，自己生長於單親家庭，家境不算優渥，即將升大一的她，選填了一間私立大學喜歡的科系就讀，卻遭家中姑姑嗆「讀私立倒不如讀夜校，不然就不要讀出去工作」，引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard》發文表示，自己來自單親家庭，儘管監護權歸爸爸，但吃穿用住還有學費，都是媽媽跟阿公在照顧，現在她準備升大一，兩個姑姑擔心原PO會把阿公的存款花光，因此要求她填南部某科大，並告知會騰出一間房間和給她一台舊摩托車。

但原PO為了志向，決定大學不跟家裡拿錢，自己辦學貸、打工和申請獎學金，因此選擇了某私立大學喜歡的科系，沒想到兩位姑姑得知後，卻嘲諷「給妳讀大學還不知道感恩」、「讀私立倒不如讀夜校，不然就不要讀出去工作」，讓原PO氣憤直呼，「他們認為讀大學沒有用，只是一張學歷，而我個人覺得讀書很重要，從小到大更沒有拿過他們一分錢」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛回應「私校還是要看哪間吧，不是所有的都不值得讀」、「拜託大學一定要讀完，現在工作沒大學真的很難找」、「這張學歷對於出社會找工作的起薪也是有影響的喔，堅持妳的想法就對了」、「個人覺得自己的未來自己決定，不要被他人影響，畢竟承擔後果是妳，而不是他們，自己有了選擇與決定，就堅持下去」；但也有人表示「不是沒用，是妳科系要選對」、「老實說姑姑沒說錯，除非妳是讀前幾名私立，不然根本沒用」、「看科系，有些科系是真的沒有什麼讀的價值」。