烏拉圭Vs. 俄羅斯運彩情報 推薦兩隊大分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-25 14:43 用LINE傳送

地主優勢

真沒想到賽前一致被看衰的俄羅斯，居然能乘著地主氣勢過關斬將，現在還是淨勝球最高的球隊，今天挾著如此強大的氣勢來挑戰分組第一。

要比細膩的話還是烏拉圭略勝一籌，兩場下來俄羅斯傳球成功率其實不到80%，兩場下來球權多數時間還是控制在對手的腳下，他們之所以能贏主要還是靠著強大的身材優勢－兩場空中爭頂贏了71次（烏拉圭33次）、並把握住每次機會積極搶攻，才能兩戰慘電對手攻佔龍頭。

儘管烏拉圭同樣取得兩勝，不過嚴格說來比賽的內容有點差強人意，面對程度差兩個檔次的對手，陣中引以為傲的雙槍卻沒有太好的發揮，兩戰都贏的非常辛苦，以一支奪冠熱門隊伍來說這真的完全不及格，就看第三場看會不會在戰術上做些調整備戰下一輪的淘汰賽。

在不知道B組誰會是第一的情況下，這場比賽雙方並沒有什麼操作空間，消化賽程之餘剩下就是面子之爭了。以俄羅斯好勝的民族性來說，知道晉級後可能沒辦法走太遠，能在鄉親父老面前多贏一場算一場，預期小組賽的收官戰應該會踢得比對手認真，因此看好地主國不敗；同時以他們偏弱的防守外加積極的攻擊態度，雙方應該都會進球，大分同樣個好選擇。預測正確比分俄羅斯2-1、1-1、2-2。

推薦

1.俄羅斯 +0 @2.100

2.大分 @1.820