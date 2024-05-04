影／台南移工騎車低頭滑手機 警車經過渾然不覺 酒測還超標

22歲泰國籍吉姓移工昨晚9時許騎電動機車經台南中西區金華路段，低頭滑手機，台南市警局保安警察大隊警車巡邏經過仍渾然不覺，經警攔停，發現他雖戴口罩仍散發濃厚酒味，呼氣酒測高達每公升0.82毫克，警詢後依涉公共危險罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

警方調查，吉雖在台工作，但目前仍不太會說國語，無法順利製作筆錄，保大隨即聯絡通譯協助，順利完成相關程序後，將他移送法辦。

保大特警賴姓小隊長及陳姓、李姓隊員昨晚執行巡邏勤務期間，行經市區金華路附近，發現吉騎乘電動機車竟低頭滑手機，警車在旁也完全未發現，隨後將他攔下盤詢。過程中，警方察覺他雖配戴口罩，卻仍散發出濃厚的酒味，現場對他酒測，沒想到呼氣酒精濃度高達0.82，超出法定標準甚多，已構成公共危險罪。

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