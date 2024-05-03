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民事訴訟沒差！貴婦奈奈「男友名醫父」不逃了 律師曝他該擔心另一事

聯合新聞網／ 綜合報導

名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，今晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，今晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。記者季相儒／攝影

網紅貴婦奈奈、男友黃博健涉嫌吸金10億元，男友父黃立雄、母黃林麗真也涉詐欺，一家人潛逃到加拿大遭通緝。黃立雄及妻子今天返台，由台北市調查處接押，引發外界猜測回台的主因。律師劉韋廷指出，黃立雄涉及的民事訴訟案件與回不回台沒有直接關聯，反而要擔心另一件事。

貴婦奈奈與男友黃博健合開「杏立博全」醫美診所，2018年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃博健父親黃立雄潛逃到加拿大。法務部調查局表示，黃立雄及妻子黃林麗真因未獲繼續居留，日前主動聯繫調查人員，聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。黃林麗接受檢方訊問後，紅著眼眶透露回台原因，她表示因母親高齡90多歲，且有失智傾向，為了陪伴母親，決定離開加拿大，夫妻倆回國面對司法。

對此，劉韋廷律師在臉書發文提及，黃立雄即使沒回台，本人未到庭的情況下民事訴訟仍能進行，更可以一造辯論判決敗訴，「所以民事訴訟的關鍵不是在於被告有沒有出庭，而是被告到底有沒有『財產』在台灣可以被強制執行，不然告贏也是貼壁紙而已」。他還點出另一關鍵，黃立雄是欠稅大戶，另外還有欠稅七千多萬，可能被行政執行署管收，恐怕才是他要擔心的。

律師劉韋廷指出黃立雄涉及的民事訴訟案件與回不回台沒有直接關聯，反而要擔心另一件事。圖／取自劉韋廷律師臉書
律師劉韋廷指出黃立雄涉及的民事訴訟案件與回不回台沒有直接關聯，反而要擔心另一件事。圖／取自劉韋廷律師臉書

加拿大 強制執行 貴婦奈奈

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