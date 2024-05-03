民事訴訟沒差！貴婦奈奈「男友名醫父」不逃了 律師曝他該擔心另一事

名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，今晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。記者季相儒／攝影

網紅貴婦奈奈、男友黃博健涉嫌吸金10億元，男友父黃立雄、母黃林麗真也涉詐欺，一家人潛逃到加拿大遭通緝。黃立雄及妻子今天返台，由台北市調查處接押，引發外界猜測回台的主因。律師劉韋廷指出，黃立雄涉及的民事訴訟案件與回不回台沒有直接關聯，反而要擔心另一件事。

貴婦奈奈與男友黃博健合開「杏立博全」醫美診所，2018年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃博健父親黃立雄潛逃到加拿大。法務部調查局表示，黃立雄及妻子黃林麗真因未獲繼續居留，日前主動聯繫調查人員，聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。黃林麗接受檢方訊問後，紅著眼眶透露回台原因，她表示因母親高齡90多歲，且有失智傾向，為了陪伴母親，決定離開加拿大，夫妻倆回國面對司法。

對此，劉韋廷律師在臉書發文提及，黃立雄即使沒回台，本人未到庭的情況下民事訴訟仍能進行，更可以一造辯論判決敗訴，「所以民事訴訟的關鍵不是在於被告有沒有出庭，而是被告到底有沒有『財產』在台灣可以被強制執行，不然告贏也是貼壁紙而已」。他還點出另一關鍵，黃立雄是欠稅大戶，另外還有欠稅七千多萬，可能被行政執行署管收，恐怕才是他要擔心的。