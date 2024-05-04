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逕付二讀爭議遭綠嗆香港化 藍：福國利民法案分秒必爭

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院3日上演表決大戰，藍白再次聯手將國民黨團版「電業法修正草案」等多案逕付二讀。圖／聯合報系資料照片
立法院3日上演表決大戰，藍白再次聯手將國民黨團版「電業法修正草案」等多案逕付二讀。圖／聯合報系資料照片

針對國民黨立法院黨團昨天僅針對部分法案提出逕付二讀，遭民進黨團嗆「台灣已香港化」。國民黨團今天表示，這是官逼民反，也是加速行政流程，過去8年民進黨一黨獨大都沒有處理，他們現在當然要加速，尤其針對福國利民的法案，能儘早完成立法，對民眾的生活都有明顯而立即的幫助及影響，國民黨團當然分秒必爭。

國民黨團昨天甲級動員全員出席，面對民進黨團的表決大戰，將「電業法第49條修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例草案」相關提案、「證券交易法第14條條文修正草案」等案，完成逕付二讀，交付朝野黨團協商。

國民黨團表示，針對國家的重大體制變革，當然必須朝野理性討論，也都會在委員會充分討論，如同「中小企業條例」、「健保點數」、「兒少性剝削」等相關議題，就在相關委員會充分討論，民進黨不要惡意杯葛，立法院朝野黨團就能夠在委員會好好討論。

國民黨 民進黨 立法院

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