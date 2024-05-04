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新北碳檢中心「能源大戶」竟是學校和賣場 議員批空殼

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北碳健檢中心提供企業碳諮詢、ESG報告書、資源補助等服務，藉由實體櫃檯服務、LINE、信箱等，建立專人、專責溝通窗口，只要預約該中心就會提供協助。記者張曼蘋／攝影
新北碳健檢中心提供企業碳諮詢、ESG報告書、資源補助等服務，藉由實體櫃檯服務、LINE、信箱等，建立專人、專責溝通窗口，只要預約該中心就會提供協助。記者張曼蘋／攝影

新北市政府去年花1200萬元成立全國第一個碳健檢中心，年預算金額為365萬元，協助企業減碳。但議員卻發現，中心去年訪視360家「能源大戶」，卻僅是校園、車站及大賣場，改善方案竟是照明換LED等，僅23家受歐盟碳關稅影響，質疑是「掛羊頭賣狗肉的空殼公司」。經發局長何怡明解釋，以資源相對匱乏的中小型企業為優先輔導對象。

市議員黃淑君昨議會質詢時表示，3月向經發局要碳健檢中心完整計畫內容與結案報告，報告稱已逐一訪視轄內360多家能源大戶，讓她很感動，沒想到仔細看，訪視所謂能源大戶，竟包含多間學校、板橋車站、大賣場，改善建議包括校園及板橋車站照明設備全面換LED、賣場和停車場區域照明設備汰換LED，「經發局工作是輔導協力廠商碳健檢，為什麼要去板車、校園？」

黃淑君怒批，碳健檢中心花這麼多錢，卻是去看各級學校跟車站，況且公文上明確表示，實際輔導受歐盟碳關稅（CBAM）影響的廠家僅23家，「就是掛羊頭賣狗肉的一個空殼公司」。

「可能有些誤會。」何怡明答詢，新北受CBAM影響的廠商有714家，已透過實訪、電訪及問卷方式調查229家，其中銷歐盟家數119家，這些出口業者中，42家已碳盤查，19家已實質改善，23家因經費尚不足，尚未規畫實際改善；另77家尚未進行碳盤查作業，其中42家表示因應碳關稅自行調整市場，急需協助家數共35家。

經發局補充，已盤查及實際改善的企業多為大型企業，多自行成立節能減碳相關部門或委託專業機構碳盤查，因此首要目標以資源相對匱乏的中小型企業為優先輔導對象，首波將優先輔導35家未因應急需協助廠商。另碳健檢中心向大眾開放，只要新北轄內有減碳、節能相關困難，中心都願意協助，去年協助360家其中企業94%、非企業6%，主要服務對象仍以企業為主。

新北去年花1200萬成立全國第一個碳健檢中心，年預算金額為365萬元，協助企業減碳。圖／新北市經發局提供
新北去年花1200萬成立全國第一個碳健檢中心，年預算金額為365萬元，協助企業減碳。圖／新北市經發局提供

健檢 新北

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