各打如意算盤 法國丹麥一團和氣攜手晉級

法國、丹麥0:0踢和，攜手晉級16強。 美聯社 C組的第三輪賽事，由於法國已經確定晉級，丹麥只要求和拿到一分積分，就算另一邊的澳大利亞戰勝秘魯拿到三分，他們也還是能以小組第二的資格出線，所以對兩邊來說用練兵姿態的「省電足球」打平，各得一分是最好的結果。戰情也如同預期發展，兩隊在進攻上都很不積極，輪換上陣的球員發揮也不佳，導致場面乏善可陳、最終在球迷的噓聲中合演了本屆世界盃的第一場0:0比數。沉寂已久的丹麥足球繼2002年後再度殺入世界盃的淘汰賽，且因小組第二幸運落入籤表中強隊較少的右半邊，無論對上D組哪一支球隊都保有打進8強的可能性。反而是奪冠熱門法國進入較嚴苛的左半部後，接下來場場都是難打硬仗，小組賽至今都未能展現2016年歐洲國家盃上所向披靡的精氣神，如不調整得當前景難以樂觀。

由於賽前雙方都希望保留實力，也想藉機挖掘主力以外的可用之兵，法國主帥德尚（Didier Deschamps）在這場輸球也無妨的「消化試合」直接做了六人的大幅度輪換，維持4231的陣型，但讓進攻上最具創造力的博格巴（Paul Pogba）、最具破壞力的姆巴佩（Kylian Mbappe）雙雙休息，主力中衛烏迪迪（Samuel Umtiti）也因傳出傷勢缺陣。丹麥則做了三個人員的變化，維持433的慣用陣型，第一戰的進球功臣波爾森（Yussuf Poulsen）累積兩張黃牌停賽，主力前鋒約根森（Nicolai Jorgensen）也休戰。

比賽開始後幾分鐘控球的法國隊一直沒有進入狀態，傳球目標混亂，反而給了丹麥幾次從邊路打反擊的機會，幸好一向汲汲營營的防守中場康德（N'Golo Kante）幫助後防穩住局勢，之後兩個邊後衛注意不要過度插上參與進攻，丹麥就再也難以拿到什麼好的反擊機會。德尚本場派出測試意味濃厚的狄姆貝利（Ousmane Dembele）與勒馬爾（Thomas Lemar）兩匹快馬來衝擊兩翼，但這兩人卻完全令人大失所望，無論是射門或個人突破都沒辦法命中目標或者為隊友製造機會，甚至勒馬爾還出現幾次與格里茲曼（Antoine Griezmann）跑位重疊、互相搶球或讓球的尷尬場面，梳理進攻毫無幫助。再加上取代博格巴上場的恩佐濟（Steven N'Zonzi）也不太參與前場事務，專注在中後場爭頂與阻擋，讓法國的中前場嚴重脫節，完全沒有人在組織進攻，格里茲曼與吉魯（Olivier Giroud）兩位前鋒只能在後衛人牆中單打獨鬥或透過小組配合來製造幾次打門機會，面對前兩場比賽做出九次精彩撲救的優秀門將舒米切爾（Kasper Schmeichel）威脅不大。

下半場法國在換上前兩場比賽有所發揮的費基爾（Nabil Fekir）與姆巴佩後進攻略有起色，費基爾的遠射質量明顯好過狄姆貝利與勒馬爾，有一球距離破門差之毫釐，場上與其他隊友的跑位也更具默契，應能更穩固自己的替補位置。姆巴佩的活力突破也在傷停補時階段讓丹麥隊驚出一聲冷汗，但他們想必從F組第二輪裡94分鐘還勇於進攻卻遭遇德國絕殺的北歐鄰居瑞典下場中記取了教訓，不顧顏面與噓聲地早早擺起9後衛的「大巴」與後場的導腳回傳來拖延時間，也順利捱過了高盧雄雞最後時刻稍微振作的進攻，兩隊還是得到了彼此都想要的結果。

對丹麥來說，小組賽第一戰在全面被壓制的情況下反克秘魯就先奠定了晉級基礎，防守上的堅毅表現十分值得肯定。但陣中進球王、最具世界球星水準的核心指揮官埃里克森（Christian Eriksen）在第一戰對秘魯時表現不佳，第二戰則有所回溫也貢獻了漂亮進球，本戰中雖被法國中後場所壓制但也有些非戰之罪，一方面隊內兩個最能與他配合的兩個前鋒沒上，難以施展他們會外賽上的波狀攻擊風格，另一方面也是球隊戰術需求反擊人數稀少，總是以少打多難佔便宜。但幾次自由球與遠射、腳後跟傳球的表現顯示他的狀態還是不錯，他的發揮好壞仍關乎丹麥後續淘汰賽的命運。在這個對手比較輕鬆好打的小組來說法國頭名晉級本為理所當然，但對德尚來說進攻火力上煩惱卻有增無減，測試的球員看起來無法頂上原先發主力，但以格里茲曼為首的豪華進攻陣三場比賽踢下來卻雷聲大雨點小，只進三球、其中二球還是12碼與烏龍球，比起他們的應有水準相距甚遠，場面也總顯得有些慵懶雜亂。接下來面對淘汰賽的真正考驗，或許勝利關鍵將轉變為中後場的防守悍將們是否能扛住球隊了。