美日澳菲防長劍指大陸 強調反對改變南海現狀
日本共同社報導，美國、日本、澳洲和菲律賓國防部長今天在夏威夷舉行會談，確認強化4國團結，並反對憑武力單方面改變現狀和加劇緊張局勢的行為。
根據共同社，美日澳菲各方對大陸在南海屢次妨礙菲律賓船隻表達「嚴重關切」，同意為區域穩定而推動聯合訓練等海上合作行動，此舉旨在遏制大陸的行為。
日本防衛大臣木原稔在會後聯合記者會上指出，印太地區安全環境日益緊張，加強與盟友和志同道合國家的合作是迫切課題。
木原稔表示，希望早日締結使日本自衛隊和菲律賓軍隊相互順暢往來的「相互准入協定」（RAA），以此促進4國合作。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）強調，美日澳菲「對印太和平、穩定和威懾有著共同願景」，並有意增加聯合訓練。
對於大陸的南海行動，奧斯汀指責說：「傷害菲律賓船員、損壞其船隻是不負責任的行為。」
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