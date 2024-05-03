美日澳菲防長劍指大陸 強調反對改變南海現狀

大陸媒體因面臨壓力而刻意與備受關注的亞洲新聞獎項保持距離，這些媒體擔心被指「與外國勢力勾結」。財新傳媒（Caixin Media）於2014年至2018年連續五年獲得總部位於香港的非盈利組織亞洲出版業協會（The Society of Publishers in Asia, 簡稱 SOPA）的新聞獎項。不過有兩名財新傳媒的資深員工告訴《日經亞洲》，近年來出於「顯而易見的原因」沒有報名參加獎項。其中一人透露「即使收到海外機構的邀請，我們也不能參加」。

2024-05-03 21:23