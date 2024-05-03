南韓打擊縮水式通膨 商品減量不告示將罰23萬元

南韓公平交易委員會（KFTC）今天宣布，食品製造商及供應商若將產品減量，必須告知顧客，否則將面臨高達1000萬韓元（約新台幣23.8萬元）罰款。

路透社報導，南韓公平交易委員會表示，委員會認定一些廠商維持定價但減少產品分量，也就是所謂的「縮水式通膨」（shrinkflation），構成可開罰的不公平交易行為。

大部分加工食品及民生用品製造商，例如衛生紙、洗髮精和洗衣精，若因產品減量而提高單位價格，將得展示相關標示3個月。

這項規定將在8月生效，本月起有3個月寬限期。違反規定者，初犯將處以500萬韓元罰款，第二次再犯的罰款則達1000萬韓元。

南韓公平交易委員會發布聲明指出，這項新政是為了「避免企業沒有充分公告就減少或降低產品尺寸、標準、重量或數量，導致民眾在不知情下承受物價高漲負擔」。

「縮水式通膨」讓全球各國政府及消費者感到頭痛。儘管近日有些跡象顯示價格壓力正在趨緩，面對過去幾年通膨高漲，許多家庭仍在設法克服購買力縮水問題。