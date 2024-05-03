德國指控俄國對執政社民黨發動網攻 警告將有後果
德國今天譴責俄羅斯由國家支持的駭客對德國執政黨社會民主黨（SPD）的成員進行「令人無法容忍」的網路攻擊，警告將面臨後果。
法新社報導，正在澳洲進行訪問的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，有關社民黨去年遭到網攻的幕後黑手是誰，德國聯邦政府剛剛完成調查。
她在一場記者會上說：「今天我們可以毫不含糊地表示，我方把這場網攻歸咎於名為APT28的團體，這個團體由俄羅斯的軍事情報單位領導。」
「換句話說，這是俄羅斯對德國進行由國家支持的網路攻擊。這絕對是不可容忍和不能接受的，將會帶來後果。」
APT28也被稱為「魔幻熊」（Fancy Bear），這個團體被控在世界各國發動過數十次網攻。
貝爾伯克並沒有提供更多關於社民黨遭到網攻的細節。
歐洲聯盟電腦緊急應變小組（CERT-EU）去年指出，有一則德國媒體報導披露，社民黨一名主管去年1月遭到網路攻擊，「可能導致資料外洩」，且據報有「具體跡象」顯示攻擊來自俄羅斯。
貝爾伯克今天在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）與澳洲外長黃英賢會晤，會後在記者會上發表上述談話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言