中職／施子謙暌違1329天奪先發勝 雄鷹伏龍中止6連敗

轉戰台鋼雄鷹隊的第一戰，施子謙今晚面對味全龍隊先發5局僅失1分好投，幫助雄鷹以5：1終止6連敗，施子謙繼去年5月25日後再次拿下一軍勝投，距離前一次先發勝更已是1329天前，總教練洪一中也拿下生涯第997勝。

施子謙透過擴編選秀從統一獅隊來到雄鷹，卻因腳部拉傷導致錯過開季，今天才迎來相隔761天的先發，面對龍隊打線雖然在1局下被敲2支安打而掉分。

但接下來逐漸回穩，施子謙以86球投完5局，總計被敲4支安打，丟掉1分，另有4次三振、沒有保送，好投加上隊友支援，自2020年9月13日後，再次拿下先發勝。

雄鷹打線在3局上為施子謙打下勝投資格，杜家明、曾子祐連續2支安打，接著郭永維觸擊失敗，一樣1出局、一二壘有人，王柏融選到保送形成滿壘，魔鷹雖敲出飛球出局，但張肇元適時安打，敲回2分逆轉比數。

曾子祐今天6打數敲出2安打，7局上的適時安打帶有1分打點，而9局上雄鷹又靠龍隊張景淯單局4次四死球加暴投，還有王柏融跑出內野安打，再添2分。