五一假期大塞車！活豬車尾箱缺氧暈倒 女子抱落車做CPR影片瘋傳

豬都要做心肺復甦？大陸有民眾於五一勞動節假期當天遇到堵車，目睹前方1輛私家車車尾箱居然藏了2隻活豬，其中1隻疑因長時間在車尾箱，加上悶熱過度，所以缺氧暈倒。車上女子隨即抱起牠，在路邊向其進行心肺復甦。片段引來網友熱議，有人稱「心肺復甦術還不夠，來人工呼吸吧」、「八戒，醒醒」；亦有人覺得女子多此一舉，「養不過來就早點吃唄」、「蒜了吧，薑牠放壕大孜然，要筷，今碗要落實到胃」。

大陸微博報導，事發於5月1日勞動節假期當天，湖北有民眾堵車時，目睹有女子為豬隻進行心肺復甦（英語縮寫：CPR）。網上流傳片段顯示，當時路上停泊了不少車輛，1輛私家車打開車尾箱，內裏共有2隻活豬，其中1隻仍能走動自如；另1隻則被女子抱到路邊平躺，於其胸前反覆按壓，進行多次心肺復甦。

拍攝片段的鐘女士稱，當時她們身處某景區，因為是勞動節假期，所以人多車多，故被堵在路上。突然前方1輛私家車打開車尾後備廂，居然看見2隻小型活豬，其中1隻疑因後備廂悶熱過度，繼而暈倒。車上女子見狀，隨即抱起牠到路邊進行心肺復甦，但就沒有做人工呼吸。

她補充，相信前車是買種豬（指家豬中專門用作繁殖的豬隻，有別於一般宰殺取肉的肉豬）回去，結果豬仔不幸在路上暈了過去，「我們堵了2個多小時之後就走了，她們還在繼續搶救，不知堵了多久」。

事件引來網友爆笑留言，「心肺復豬？」、「豬豬一定要活過來啊」、「二師兄做夢也想不到，栽在五一放假上」、「心肺復甦術還不夠，來人工呼吸吧」、「人類果然是世界上最強壯的物種」。

有人則覺得女子多此一舉，「那麼熱的天放後備箱，不知道怎麼想的」、「養不過來就早點吃唄」、「趕快放血吧，不然肉會腥了」、「孜然，辣椒麵，預備起來」、「豬：『救醒我幹嘛，早晚都要死…還是不得好死』」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》