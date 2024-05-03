快訊

北市信義區住宅飄屍臭！驚見女子頭罩塑膠套死亡數日 警掌握特定對象犯案

撞擊瞬間曝！高雄男駕車離奇直衝分隔島 他傷重不治與3幼子天人永隔

湯優盃／創造歷史！周天成、兩男雙組合攜手退丹麥 中華隊首闖4強

五一假期大塞車！活豬車尾箱缺氧暈倒 女子抱落車做CPR影片瘋傳

香港01／ 撰文：桃樂斯
豬隻被車上一女子抱到路邊，為其進行心肺復甦。（微博影片截圖）
豬隻被車上一女子抱到路邊，為其進行心肺復甦。（微博影片截圖）

都要做心肺復甦？大陸有民眾於五一勞動節假期當天遇到堵車，目睹前方1輛私家車車尾箱居然藏了2隻活豬，其中1隻疑因長時間在車尾箱，加上悶熱過度，所以缺氧暈倒。車上女子隨即抱起牠，在路邊向其進行心肺復甦。片段引來網友熱議，有人稱「心肺復甦術還不夠，來人工呼吸吧」、「八戒，醒醒」；亦有人覺得女子多此一舉，「養不過來就早點吃唄」、「蒜了吧，薑牠放壕大孜然，要筷，今碗要落實到胃」。

大陸微博報導，事發於5月1日勞動節假期當天，湖北有民眾堵車時，目睹有女子為豬隻進行心肺復甦（英語縮寫：CPR）。網上流傳片段顯示，當時路上停泊了不少車輛，1輛私家車打開車尾箱，內裏共有2隻活豬，其中1隻仍能走動自如；另1隻則被女子抱到路邊平躺，於其胸前反覆按壓，進行多次心肺復甦。

拍攝片段的鐘女士稱，當時她們身處某景區，因為是勞動節假期，所以人多車多，故被堵在路上。突然前方1輛私家車打開車尾後備廂，居然看見2隻小型活豬，其中1隻疑因後備廂悶熱過度，繼而暈倒。車上女子見狀，隨即抱起牠到路邊進行心肺復甦，但就沒有做人工呼吸。

她補充，相信前車是買種豬（指家豬中專門用作繁殖的豬隻，有別於一般宰殺取肉的肉豬）回去，結果豬仔不幸在路上暈了過去，「我們堵了2個多小時之後就走了，她們還在繼續搶救，不知堵了多久」。

事件引來網友爆笑留言，「心肺復豬？」、「豬豬一定要活過來啊」、「二師兄做夢也想不到，栽在五一放假上」、「心肺復甦術還不夠，來人工呼吸吧」、「人類果然是世界上最強壯的物種」。

有人則覺得女子多此一舉，「那麼熱的天放後備箱，不知道怎麼想的」、「養不過來就早點吃唄」、「趕快放血吧，不然肉會腥了」、「孜然，辣椒麵，預備起來」、「豬：『救醒我幹嘛，早晚都要死…還是不得好死』」。

（綜合）

延伸閱讀：

主人帶惡樣流浪貓回家　喵星人嚇到匿埋罅位 網友笑噴：看不到我

女生獨遊泰國！深夜行回酒店感不安 買香腸僱3流浪狗保鑣秒安心

文章授權轉載自《香港01》

勞動節 女生 英語 酒店
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

五一假期大塞車！活豬車尾箱缺氧暈倒 女子抱落車做CPR影片瘋傳

豬都要做心肺復甦？大陸有民眾於五一勞動節假期當天遇到堵車，目睹前方1輛私家車車尾箱居然藏了2隻活豬，其中1隻疑因長時間在車尾箱，加上悶熱過度，所以缺氧暈倒。車上女子隨即抱起牠，在路邊向其進行心肺復甦。片段引來網友熱議，有人稱「心肺復甦術還不夠，來人工呼吸吧」、「八戒，醒醒」；亦有人覺得女子多此一舉，「養不過來就早點吃唄」、「蒜了吧，薑牠放壕大孜然，要筷，今碗要落實到胃」。

廣島「化學毒貓」找到了！留下腳印消失逾月 工廠270公尺外被發現

日本廣島縣3月有一隻貓咪疑似掉入電鍍工廠的的六價鉻藥劑槽，之後消失無蹤，因六價鉻具有強烈毒性，當地政府緊急通知，若民眾發現該貓的蹤跡千萬不要接觸。而就在4月底，這隻「化學毒貓」被發現陳屍在距離工廠270公尺的一處木材加工廠內。

收容所照拆！哈士奇等不到家人認領急了 逃獄衝屋頂找主人：快來接我啊

連收容所也照拆不誤。美國「亞當斯縣寵物救援中心」（ACPR）收留了一隻看起來有人養過的哈士奇，不過接下來幾天遲遲沒有人來認領。令人意外的是，這隻哈士奇不久後就自己突破籠子跑上收容所的屋頂，讓所方驚呼這或許就是飼主沒有出現的原因。

貓咪養一養「居然開始變色」莫非收編到隱藏版？謎底揭曉真相太令人驚喜

很多新手貓奴養貓咪一段時間之後，赫然發現貓咪的毛色出現了變化，擔心是不是在照顧貓咪時犯了什麼錯誤。

男子回家故意不理愛犬！黏人柴說服自己裝沒事 見1幕破防哭嚎網心疼：飼主快道歉

一名飼主養了一隻黏人的柴犬，日前他做了一個實驗，故意從進家門那一刻起完全不理會撒嬌的柴柴，甚至在柴柴面前餵食假柴犬，本來柴柴一開始都還可以忍受，見到飼主竟然給假柴犬餵零食當場破防崩潰嚎哭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。