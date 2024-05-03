時隔近4年半！中日韓峰會月底首爾舉行 擬談北韓開發核武威脅
停擺將近4年半的中日韓3國領導人會議可望5月26、27日在韓國首爾舉行。中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席，這3人首度出席3國峰會。
日本民營電視台新聞網JNN報導，中日韓3國峰會受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素的影響，2019年12月以後就未舉行。
上一次中日韓3國峰會在中國成都舉行，這次3國峰會的輪值主席為南韓。日本外交相關人士透露，中日韓3國磋商的結果，初步決定這次3國峰會本月26日至27日之間將在首爾舉行。
報導指出，預料在中日韓高峰會上，針對北韓開發核武及彈道飛彈的威脅持續升高，日韓兩國可能要求中國發揮影響力，但中國可能針對美日韓3國的安全保障合作施予壓力。
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