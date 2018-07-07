普亭自評世足賽辦得好 但預測4隊奪冠全淘汰

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-07 12:04 用LINE傳送

普亭在接見各國足球名宿時，自豪的表示，這次的世足賽辦得不錯。 美聯社

2018俄羅斯世足 賽進入最後倒數階段，雖然今年賽場上爆冷連連讓不少專家和球迷跌破眼鏡，其中包括4支在世足賽開踢前被俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）預測的冠軍隊伍都已提前出局，不過從賽事開踢至今並未發生太多的衝突或是暴力事件，讓普亭在接見各國足球名宿時，仍自豪的表示，這次的世足賽辦得不錯。

俄羅斯是在2010年從6個申辦國家（其中包括2個聯合申辦）中取得2018年世足賽的主辦權後，國內外的爭議一直沒有停過，其中最讓人擔心的莫過於俄羅斯的治安問題，不過截至8強賽為止，本屆世足賽並未如外界所預期的發生場內外的暴力事件或是種族歧視問題。

而俄羅斯總統普亭在今天接見世界各國足球名宿時，就開心的表示：「作為足球領域的非專業人士及這項運動的愛好者，我認為今年的世足賽辦得不錯，整體水平高、也有不少的驚喜，這就是競技運動的魅力所在。」

不過普亭也遭到俄羅斯媒體爆料指出，他在今年世足賽前點名阿根廷、巴西、德國和西班牙是可能奪冠的隊伍，不過在巴西不敵比利時於8強賽止步後，4支球隊全都遭到淘汰。

對於今年戰況跌破不少專家眼鏡，普亭也認為，球賽的勝負大多取決於球隊的備戰狀態、教練及對手的戰術使用， 「這就是足球的精神所在，不可預測性讓這項運動變得更加吸引人，也因為如此，全球才有上百萬的人為這個運動瘋狂。」