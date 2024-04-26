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《雲之羽》宮主金靖「跳過認愛」直接官宣懷孕 吐露主動公開心境

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
金靖在陸劇《雲之羽》中飾演「商宮宮主」。圖／截自微博／雲之羽官博
金靖在陸劇《雲之羽》中飾演「商宮宮主」。圖／截自微博／雲之羽官博

在陸劇《雲之羽》中飾演「商宮宮主」宮紫商的大陸女星金靖（金九粒）懷孕了。她25日「跳過認愛階段」直接公開懷孕喜訊，而另一半也同是曝光，就是曾擔任《畫江湖知不良人》的編導舒奕橙。

金靖25日於微博寫曬出她和伴侶及2隻寵物的拍立得，並寫下「一家四口一起迎接第五位家庭成員」，並以龍、嬰兒圖案透露懷上龍寶寶了，演藝圈好友、網友都紛紛留言恭喜，而她過往未公開戀情，也有網直問：「什麼時候戀愛的」。也因金靖曬出伴侶拍立得，網友才知她的另一半是編導舒奕橙。

而在金靖公開喜訊沒多就，《智族GQ》也公開她受訪畫面，談到主動官宣一事，金靖坦言覺得遲早會被拍到，不如自己公開，還大方分享寶寶小名叫作「金剛」。而她沒曝光戀情就直接公開有了孩子，金靖透露身邊的工作人員曾擔心外界輿論，她也吐露自己的態度，認為談戀愛、結婚「因為有時候也會分手，結婚也會離婚」，所以選擇不說，直言：「何必呢，大家覺得侵佔這個公共資源嘛。」不過孩子永遠會是她的孩子，所以非常樂意與大家分享。

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金靖公開懷孕喜訊。圖／截自微博／金九粒
金靖公開懷孕喜訊。圖／截自微博／金九粒

金靖的伴侶是大陸編導舒奕橙。圖／截自微博
金靖的伴侶是大陸編導舒奕橙。圖／截自微博

金九粒官宣後受訪。圖／截自微博
金九粒官宣後受訪。圖／截自微博

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