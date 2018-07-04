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英格蘭破PK魔咒晉8強 凱恩家鄉粉絲狂歡

中央社 倫敦3日綜合外電報導
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凱恩(右)興奮與隊友慶祝。 美聯社
凱恩(右)興奮與隊友慶祝。 美聯社
英格蘭今天在世界盃16強賽與哥倫比亞歷經驚心動魄的比賽，PK戰以4比3勝出，隊長凱恩的倫敦北部家鄉陷入狂歡，在人擠人、滿是汗味的酒吧內觀戰的球迷乾杯慶祝、嗨到脫衣。

凱恩（Harry Kane）在熱浪襲擊下騁馳球場奮戰時，支持者的心情宛如坐雲霄飛車般忽上忽下，不敢相信他們的球隊竟然破除在PK戰總是落敗的魔咒。

英格蘭在第57分鐘靠凱恩12碼罰球先馳得點，球迷以為這就足以讓國家隊搶下8強門票對陣瑞典。

不料，哥倫比亞後衛米納（Yerry Mina）第93分鐘頭槌破網，扳回一城，雙方1比1進入延長賽。

兩隊在30分鐘延長賽都沒有突破僵局，比賽進入PK大戰。凱恩再度進球，但前4點雙方各失1球形成3比3，英格蘭的心還是懸在半空中，直到凱恩英超托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur）隊友、同胞迪亞（Eric Dier）踢進致勝球，才確定8強門票到手，莫斯科與倫敦陷入狂歡。

位在托登罕熱刺隊主場所在地的磚匠酒吧（Bricklayers），在最後哨聲響起後陷入一陣瘋狂，啤酒灑了一地，還有人興奮到脫掉上衣，丟向高唱三獅軍團主題曲副歌「足球回家」的群眾。

在賽後混亂中被擠到酒吧露天區的員工布魯克斯（Garry Brookes）告訴法新社：「身為英格蘭的支持者，我有點緊張，因為我們在PK戰的表現向來都不好。」

他說：「不過，有凱恩領軍，我就放心了，他是陣中大將。」

世足英格蘭凱恩

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