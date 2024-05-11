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台南資深警酒駕肇事遭自家人送辦 怒吞1大過不服上訴

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台南蔡姓男子擔任警職逾34年，但去年1月卻因酒駕肇事被記大過一次，蔡男因此被調任他處，5月中申請自願退休；蔡認為，當時的酒駕行為與交通事故並無因果關係，台南地檢署對他起訴不處分，台南市警局卻仍記上大過，蔡不服懲處，提起復審被駁回，再向高雄高等法院提行政訴訟，仍被駁回。

判決書中，蔡坦言，當晚在家飲用半瓶威士忌後，隔日7時30分許，於非執勤期間騎重機與陳姓機車騎士發生交通事故，雖無人傷亡，但酒測值被驗出為每公升0.12毫克，尚未達到行政罰標準，且交通大隊製作的事故初判表，也未將酒精反應列為肇事原因。

不過，去年4月21日，台南市府召開考績委員會，認蔡行為已符合警察人員駕車安全考核實施要點（駕車安全要點）第6點第1項的行為態樣，遂核予大過1次處分。蔡不服提起復審被駁回，因復審時，台南市府並未舉證酒精反應與交通事故有無因果關係，蔡認為，複審決定並未考量此要件，有所違誤。

經高高行調查，這起交通事故發生在去年1月20日上午7時30分許時，當時早已天亮，蔡於車道上準備左轉時，未注意後方直行來車，發生擦撞，依初判表分析，蔡有「起步左轉未注意其他來車」的違規行為。

合議庭審酌，蔡雖堅稱酒駕與事故並無因果關係，但當天蔡甘冒酒駕風險外出，在白天又無障礙物情況下，蔡竟未發現後方機車逕自左切，顯有因酒駕尚失判斷注意力的過失。

合議庭考量，初判表僅就事故「可能」原因供參考，不具法律效力，而考績會認蔡受懲罰理由具體明確，並依警察人員獎懲標準規定，做出原處分，適法有據。

此外，行政院2020年修正公務人員酒駕相關行政責任處理原則，懲罰要件以酒駕有無「肇事」做區分，未肇事則依酒測值為懲處基準，若吐氣酒測值只要超過每公升0.01毫克，就須受行政處罰；而蔡雖主張，當時酒測值並未超過行政罰每公升0.15毫克的標準，尤其警察適用的「交通法令」標準更高，依此，合議庭並不認同蔡的主張。

至於南檢的不起訴處分，合議庭認為，僅得佐證蔡未構成不能安全駕駛動力交通工具罪的刑事責任，但行政爭訟事件並不受刑事判決認定事實拘束，刑法與駕車安全要點規定，對於酒駕容許標準並不相同，且處罰要件也不同。

高高分認為，蔡訴請撤銷處分為無理由，予以駁回。

高雄高等行政法院外觀。記者古和純／攝影
高雄高等行政法院外觀。記者古和純／攝影

交通事故 台南 酒駕

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