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王毅：讓上合組織在百年變局中發揮「穩定錨」的作用

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅2月22日在北京出席「上海合作組織秘書處」成立20週年招待會。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅2月22日在北京出席「上海合作組織秘書處」成立20週年招待會。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站昨深夜消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨22日在北京出席「上海合作組織秘書處」成立20週年招待會。王毅強調，把上合組織發展好是大家的共同任務，各成員國要團結協作，把上合組織進一步做大、做強、做實，讓上合組織在百年變局中發揮「穩定錨」的作用。

王毅在致詞中積極評估秘書處為上合組織發展的重要貢獻。王毅指出，上合組織成立以來，遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」，樹立了新型國際關係和新型區域合作的典範。當前，百年變局加速演進，世界局勢變亂交織，更加需要弘揚「上海精神」，更加需要上合組織這樣的合作平台。上合組織國家要勇立時代潮頭，爭取合作表率，建構更緊密的命運共同體，實現共同的發展目標。

他提出四點上合組織的發展方向說，要鞏固區域安全。堅持共同、全面、合作、永續的安全觀，完善上合組織應對安全威脅與挑戰機制，加強策略、防務、執法、資訊、生物安全合作。要深化務實合作。加強高品質共建「一帶一路」與各國發展戰略與區域合作倡議對接，搭建更多合作平台，創造更多發展機遇。要促進民心相通。擴大民間交往，加強交流互鑑，推動本地區多元文明和諧發展。要完善全球治理。堅持多邊主義，倡導平等有序的世界多極化，尊重彼此核心利益和發展道路，加強戰略溝通，並加大相互支持，使共商共建共享成為常態。

王毅強調，把上合組織發展好是大家的共同任務，各成員國要團結協作，把上合組織進一步做大、做強、做實，讓上合組織在百年變局中發揮「穩定錨」的作用。中國將繼續把上合組織作為外交優先方向，一如既往為秘書處工作提供便利和支持。

他表示，中方支持上合組織輪值主席國哈薩克斯坦工作，願同各方一道努力，確保今年阿斯塔納峰會取得豐碩成果，為上合組織發展開闢新的前景，為世界持久和平與共同繁榮貢獻更多「上合力量」。

消息稱，上合組織秘書長張明在致詞中表示，20年來，上合組織從6個成員國發展成為擁有成員國、觀察員國、對話夥伴國共計26個國家的大家庭，開創了不同社會制度與發展道路國家團結協作、開放共贏、包容互鑑的全新合作模式。秘書處將不忘初心，砥礪前行，完善自身建設，為上合組織發展提供更堅實的保障。

在招待會前，王毅會見了張明及秘書處主要官員。上合組織相關國家駐華使節、國際組織駐華代表等200多人出席招待會。

中共中央政治局委員、外交部長王毅在「上海合作組織秘書處」成立20週年招待會上致詞。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅在「上海合作組織秘書處」成立20週年招待會上致詞。 大陸外交部網站

上海 外交部 王毅

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