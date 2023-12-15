陸獨角獸存續總量 占全球3成

「2023創業邦100未來獨角獸大會暨創業邦年會」14日在上海舉辦，創業邦在大會上發布的最新數據顯示，截至2023年12月，中國獨角獸（成立不超過10年估值不低於10億美元的企業）存續總量為562家，約占全球的三成左右。

中新社報導，創業邦是中國知名的創業和創新生態國際化服務平台。當天，創業邦創始人兼首席執行官南立新發布了全球獨角獸的最新數據。他說，與2013年僅有11家獨角獸的成績相比，10年間中國市場獨角獸企業的發展有了長足進步。

目前全球獨角獸達到1866家，增長趨於平緩。中國市場獨角獸增長趨勢和全球市場保持了部分相同的特徵：在2021年達到了新增153家的峰值後有所下降。但與美國市場2023年以來僅有28家新晉獨角獸相比，中國今年以來仍有新晉獨角獸41家，反映出中國頭部企業的抗壓性和韌性。

中國新晉獨角獸在硬科技賽道的布局趨勢顯著，這與中國在全球產業鏈中的位置和市場優勢有關。南立新說，隨著人工智能技術的不斷突破，以及中國產業向著綠色化、智能化轉型，還有中國人口老齡化帶來的醫療需求，都為人工智能、智能製造、能源電力以及醫療健康領域未來的創新發展帶來了機遇，在相關領域迅速成長起一批獨角獸。

據創業邦的數據，在2021年至2023年的3年間，中國市場新晉獨角獸所處行業分布中，智能製造領域數量最多，達到48家；汽車交通、醫療健康及人工智能排在其後，分別達到41家、39家和36家。與之相對比的是，2021年前相對火熱的消費、金融賽道勢頭有所消退，在此3年間僅有17家和6家獨角獸。

而近3年間，美國新生獨角獸更多在互聯網軟件和服務、醫療健康、金融以及新興底層技術（區塊鏈、大數據、人工智能）幾個賽道。

截至2023年12月，中國獨角獸最多的省市分別為北京（149家）、上海（113家）、廣東（86家）、江蘇（60家）、浙江（48家）。

南立新表示，作為新經濟、新技術開拓者，獨角獸企業是一個區域或城市創新能力重要標誌。在創新鏈、產業鏈、資金鏈、價值鏈方面具優勢的城市或區域，往往更有利於獨角獸培育成長。