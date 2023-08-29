外媒：蘋果製造商或將30%-50%產能移出中國 印度、越南已成新中心

集微網消息，據彭博社報導，長期以來，中國一直是蘋果備受推崇的供應鏈的核心，該公司約80%的製造合作夥伴在中國都有業務。但隨著中美競爭格局變化，蘋果供應鏈正在轉移，新的生產基地正在改變蘋果設備的製造方式。

彭博社報導認為，越南和印度，除了當地有廉價的勞動力，兩國與美國的關系也相當密切，因此，這兩國已經成為十年來最受歡迎的生產製造中心。

過去十年，越南組裝蘋果產品的公司數量增加了四倍。數據顯示，蘋果10大供應商中，除中國設廠外，有6家在越南和印度設有工廠，其中富士康在越南和印度皆有設廠，和碩則在印度設有工廠，另外，立訊精密和韓國的3家廠商LG伊諾特（LG Innotek）、三星和LG顯示，均在越南設廠。

越南北江省的官員Dao Xuan Cuong今年訪華期間拜訪了蘋果製造商，「他們中的一些人告訴我，他們的目標是將30%到50%的生產轉移到中國以外的地方」。

印度方面，目前在印度生產的iPhone約佔所有iPhone的7% ，是上一年產量的兩倍。印度電子產品出口自2018年以來翻了兩翻，去年達到240億美元。

報導稱，這一歷史性轉變有望在中國以外創造數百萬個就業崗位。在越南，電子行業從業人員數量於2022年6月達到130萬人，是2013年的四倍。印度手機和電子協會估計，自2018年以來，該行業已創造了多達100萬個直接和間接就業崗位。

彭博社報導表示，供應商正在轉移供應鏈，其中戴爾、惠普和索尼等美國和日本公司帶頭。就連立訊精密這樣的中國公司，現在也在國外建廠。

但報導同時表示，中國仍然是一個重要的運營中心，不會很快失去世界主要設備生產中心的地位。自2012年以來，新加入供應鏈的中國製造商使蘋果在中國的合作夥伴數量幾乎保持不變。

（校對/孫樂）