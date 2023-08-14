快訊

相隔7年史上最煎熬醫院評鑑 北部14家搶10醫學中心名額

買376坪地免費出借只開1要求 公東高工校長曝是「一群退休高管」

恒大汽車獲5億美元救命錢

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略投資，收購恒大汽車27.5%股權。（網路照片）
恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略投資，收購恒大汽車27.5%股權。（網路照片）

恒大汽車救命錢來了，恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略投資，收購恒大汽車27.5%股權，另有人民幣6億元的過渡資金將自公告後五個工作日開始陸續到帳，將有助於恒大汽車正常生產。

隨後，中國恒大發布公告稱：在恒大汽車持股比例將降至約46.86%，事項完成後恒大汽車將不再為非全資附屬公司。

根據公告，恒大汽車擬將所有戰投資金全部用於恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。據悉，NWTN集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，每年向中東市場出口3萬～5萬輛恒馳汽車。

NWTN總部位於杜拜，是一家注重生態並專注於高端綠色出行解決方案的跨國科技公司。NWTN作為阿聯酋第一個獲得新能源汽車生產牌照的廠商，不僅憑藉可持續電動汽車解決方案在交通領域有所建樹，還投資了綠氫技術，希望通過解決能源儲存問題實現綠色出行的可持續發展。目前，該集團已在美國那斯達克上市，是阿聯酋第一家在美國上市的新能源汽車企業。

恒大汽車7月底才公布最近兩年的財報，數據顯示，2022年虧損276.64億元，2021年虧損人民幣563.44億元。等於兩年來恒大汽車虧損高達840億元。

財報還顯示，截至2022年年底，該公司累計虧損及股東虧損分別為989.06億元及686.51億元。2022年年底的現金及現金等價物為2.2億元。也就是資不抵債。

截至2022年12月31日止，該公司未能清償的到期債務累計約116.26億元；此外，截至2022年12月31日止，逾期商票累計約185.12億元。

恒大 美國 阿聯酋

延伸閱讀

陸新能源汽車 ７月產銷同比增3成

海南2030減碳目標 私家新車綠能百分百

近兩年銷量爆發式增長！比亞迪第500萬輛車正式下線

「中國速度」的威力 比亞迪第500萬輛新能源汽車即將下線

相關新聞

反間諜法引台商外企擔憂 陸商務部：合法經營不需擔心

大陸官方在中共二十大後推出新修訂的《反間諜法》，引發包含台商在內的外企擔憂。對此，商務部外國投資管理司司長朱冰14日在大...

雙城論壇月底舉行 行程將呼之欲出

台北、上海兩城市的「雙城論壇」訂8月29到31日在上海舉行，這次台北市長蔣萬安將親自出席。北市府下午發布通知，16日前統...

陸防長李尚福將赴俄國出席會議 並訪問白羅斯

大陸國防部新聞發言人吳謙14日宣布，大陸國防部長李尚福將赴俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議，並訪問白羅斯。

外企憂「反間諜法」 陸商務部稱合規就不用擔心

大陸修訂《反間諜法》已經實施，不過外國企業相關疑慮仍存在，對此大陸商務部強調，「企業只要依法合規經營，那就完全不需要擔心...

賴清德過境美國 大陸台企聯批製造麻煩

副總統賴清德近日到訪友邦巴拉圭出席新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮期間，過境美國引...

恒大汽車獲5億美元救命錢

恒大汽車救命錢來了，恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦