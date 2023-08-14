恒大汽車獲5億美元救命錢

恒大汽車救命錢來了，恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略投資，收購恒大汽車27.5%股權，另有人民幣6億元的過渡資金將自公告後五個工作日開始陸續到帳，將有助於恒大汽車正常生產。

隨後，中國恒大發布公告稱：在恒大汽車持股比例將降至約46.86%，事項完成後恒大汽車將不再為非全資附屬公司。

根據公告，恒大汽車擬將所有戰投資金全部用於恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。據悉，NWTN集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，每年向中東市場出口3萬～5萬輛恒馳汽車。

NWTN總部位於杜拜，是一家注重生態並專注於高端綠色出行解決方案的跨國科技公司。NWTN作為阿聯酋第一個獲得新能源汽車生產牌照的廠商，不僅憑藉可持續電動汽車解決方案在交通領域有所建樹，還投資了綠氫技術，希望通過解決能源儲存問題實現綠色出行的可持續發展。目前，該集團已在美國那斯達克上市，是阿聯酋第一家在美國上市的新能源汽車企業。

恒大汽車7月底才公布最近兩年的財報，數據顯示，2022年虧損276.64億元，2021年虧損人民幣563.44億元。等於兩年來恒大汽車虧損高達840億元。

財報還顯示，截至2022年年底，該公司累計虧損及股東虧損分別為989.06億元及686.51億元。2022年年底的現金及現金等價物為2.2億元。也就是資不抵債。

截至2022年12月31日止，該公司未能清償的到期債務累計約116.26億元；此外，截至2022年12月31日止，逾期商票累計約185.12億元。