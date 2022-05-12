東華大學首度參展高雄設計節 《旬見》秀創意

由高雄市文化局所主辦的「2022青春設計節」匯聚各種創意形式的能量，以策展角度規劃展區及相關活動，挹注許多官方與民間組織、企業資源， 已成為台灣具有指標性的青年創意設計聯展，吸引眾多大學院校相關設計科系青年展現創意的舞台，位於花蓮的國立東華大學藝術創意產業學系，今年首度南下參與「2022青春設計節」，以《旬見》為主題、規劃「山海、物產、生活以及文明」四大展區，展出的每一件作品都有花蓮的故事在裡面，充分的將藝術、創意與文化結合，展現花蓮之美。

國立東華大學藝術創意產業學系112級畢業製作《旬見》，今天在高雄駁二P2倉庫的展區內舉辦開幕儀式，東華大學校長趙涵捷、藝術學院院長徐秀菊等人皆出席，《旬見》在「2022青春設計節」展場中總共分成四個展區，分別為「山海、物產、生活以及文明」。在山海區的「MOMORY沫沫語」，運用陶藝的釉色以及器型的變化，呈現花蓮山海意象，生活區的「上山Paseki」，在服飾上結合卑南族傳統十字繡與猴祭的故事，傳達文化傳承的理念，而「泥古NIGU」，則是以陶藝創作結合東部的山海與東華大學的吉祥物進行創作，三組皆有作品入圍了本屆青春設計競賽。《旬見》即日起至5月15日於駁二藝術特區大勇P2倉庫展出。 國立東華大學藝術創意產業學系學生創作充滿花蓮在地故事。記者劉學聖／攝影 國立東華大學藝術創意產業學系112級畢業製作《旬見》，今天在高雄駁二P2倉庫的展區內舉辦開幕儀式。記者劉學聖／攝影 國立東華大學藝術創意產業學系學生以在地植物製作故事香水，設計質感十足。記者劉學聖／攝影 國立東華大學校長趙涵捷肯定藝術創意產業學系學生作品。記者劉學聖／攝影