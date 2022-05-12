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東華大學首度參展高雄設計節 《旬見》秀創意

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
國立東華大學藝術創意產業學系以陶藝創作結合東部的山海與東華大學的吉祥物進行創作，作品入圍了2022青春設計競賽。記者劉學聖／攝影
國立東華大學藝術創意產業學系以陶藝創作結合東部的山海與東華大學的吉祥物進行創作，作品入圍了2022青春設計競賽。記者劉學聖／攝影

由高雄市文化局所主辦的「2022青春設計節」匯聚各種創意形式的能量，以策展角度規劃展區及相關活動，挹注許多官方與民間組織、企業資源， 已成為台灣具有指標性的青年創意設計聯展，吸引眾多大學院校相關設計科系青年展現創意的舞台，位於花蓮的國立東華大學藝術創意產業學系，今年首度南下參與「2022青春設計節」，以《旬見》為主題、規劃「山海、物產、生活以及文明」四大展區，展出的每一件作品都有花蓮的故事在裡面，充分的將藝術、創意與文化結合，展現花蓮之美。

國立東華大學藝術創意產業學系112級畢業製作《旬見》，今天在高雄駁二P2倉庫的展區內舉辦開幕儀式，東華大學校長趙涵捷、藝術學院院長徐秀菊等人皆出席，《旬見》在「2022青春設計節」展場中總共分成四個展區，分別為「山海、物產、生活以及文明」。在山海區的「MOMORY沫沫語」，運用陶藝的釉色以及器型的變化，呈現花蓮山海意象，生活區的「上山Paseki」，在服飾上結合卑南族傳統十字繡與猴祭的故事，傳達文化傳承的理念，而「泥古NIGU」，則是以陶藝創作結合東部的山海與東華大學的吉祥物進行創作，三組皆有作品入圍了本屆青春設計競賽。《旬見》即日起至5月15日於駁二藝術特區大勇P2倉庫展出。

國立東華大學藝術創意產業學系學生創作充滿花蓮在地故事。記者劉學聖／攝影
國立東華大學藝術創意產業學系學生創作充滿花蓮在地故事。記者劉學聖／攝影
國立東華大學藝術創意產業學系112級畢業製作《旬見》，今天在高雄駁二P2倉庫的展區內舉辦開幕儀式。記者劉學聖／攝影
國立東華大學藝術創意產業學系112級畢業製作《旬見》，今天在高雄駁二P2倉庫的展區內舉辦開幕儀式。記者劉學聖／攝影
國立東華大學藝術創意產業學系學生以在地植物製作故事香水，設計質感十足。記者劉學聖／攝影
國立東華大學藝術創意產業學系學生以在地植物製作故事香水，設計質感十足。記者劉學聖／攝影
國立東華大學校長趙涵捷肯定藝術創意產業學系學生作品。記者劉學聖／攝影
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