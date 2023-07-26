29屆建築園冶獎揭曉 高市10大公共建築景觀出爐

建築園冶獎是內民間規模最大的建築獎項，第29屆高市公共建築景觀類共有內惟藝術中心新建工程、鼓山分局新建大樓等10案獲獎，成為公共建築示範標竿。其中「芒果樹基地新建工程」以建築就樹、尊重環境的全新概念，開展建築新意象。

1995年由高雄市建築經營協會創設的建築園冶獎，邁入第29屆，評選範圍由高雄擴及各縣市，今年包括新北、宜蘭、、花蓮、台東等縣市也加入。除帶動私建築不斷求新求變，亦提振公共建築品味與質感。

建築園治獎繼公布台中、屏東、高雄等地得獎名單後，今天再宣布高雄市10件「公共建築景觀類」得獎名單。

獲獎作品之一的「芒果樹基地新建工程」，呈現以建築就樹的全新建築概念，這項建築作品為保護樹齡超過百歲的芒果樹，建築規畫上以不影響老樹生長的配置為設計原則，更注入收集逾一年的微氣候分析，創造出適宜的風場流域、適宜人居及樹木生長的空間，達到建築與樹木共存共融。此外梁柱以樹枝伸展的型態，支撐樓板面積伸展開來的地方，整體採用樹木生長型態為概念，創造建築與芒果樹一致的整體感，弧形露臺更軟化周邊環境。

建築園冶獎執行長黃瀚霆表示，這次公共、校園建築景觀類參加個案，不論是公園或辦公場域，都跳脫過去制式化、冰冷的刻板印象，取而代之的是更多以人為本、以自然為本的設計理念，讓高雄轉化為更貼近自然、更宜居的城市。

●高市公共建築景觀得獎名單：