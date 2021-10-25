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校園推實境遊戲 讓新生勇闖「高大新村」認識校園

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄大學教學發展中心推出校園推實境遊戲，共設下七個關卡30多道謎題，新生必須依照任務走訪校園個角落才能完成任務。記者陳弘逸／攝影
高雄大學教學發展中心推出校園推實境遊戲，共設下七個關卡30多道謎題，新生必須依照任務走訪校園個角落才能完成任務。記者陳弘逸／攝影

高雄大學近日發表校園實境遊戲，由教學發展中心與網路學習平台PaGamO合作，歷時近半年規畫推出，結合「大學入門」課程的校園實境遊戲，不到一周就超過500名新生參與。校方期望，除了透過遊戲認識學校與可善用的教學資源，更透過各種設計巧思，走訪校園每個角落。

這款搭配「大學入門」課程的校園實境遊戲，歷時近半年課程設計、故事發想、系統測試等才順利完成。為求慎重與優化遊戲品質，教發中心比照坊間產品上市前封測慣例，邀請校長陳月端、學術副校長陳啓仁、行政副校長吳宗芳，以及多位職員、非新生組隊體驗給予建議，期望透過遊戲讓新生認識校園也了解可用的教學資源。

校園實境遊戲，搭配現有校內地圖加以美化設計並與網路學習平台PaGamO合作，將公共藝術、永續生態，以及歷年結合SDGs深耕計畫成果、進修或參賽獎補助等議題，設下七個關卡30多道謎題，遊戲以3人為一組，每組都有3個不同的角色供學生選擇，每個關卡皆需到校內指定地點才能找到線索，也讓新生走訪校園每個角落。

目前只要是大一新生或選修大學入門的學生，都可向教發中心申請註冊、取得帳號密碼，並於手機、平板安裝執行App「PaGamO」就能開始勇闖「高大學村」，學生可在闖關中獲得不同的文字或數字，必須與同組學生合作，才能拼湊出最終的解謎內容。

藝創系李姓女大生表示，過去修習的課程中，未曾有過將學習遊戲化的體驗，能與同學一同參與校園實境的遊戲，探訪校園各個角落，也不會只侷限在每天既定的上課路線。

高雄大學教育發展中心統計，每年約有1000多名新生入學，上周正式推出遊戲後，目前已有500名學生參加有戲，未來每學年會設計新的關卡，放入不同的巧思供學生闖關，也防範已參與過的學生洩題或感到乏味，日後會研擬讓其他年級的學生參與。

高雄大學校長陳月端說，要將大一新生必知資源、知識、教學成果化為7大關卡近40道謎題，隱藏在校園各角落，是一件相當不容易的工程，也感謝教發中心用心良苦，讓學生學習能更多元。

高雄大學教學發展中心推出校園推實境遊戲，共設下七個關卡30多道謎題，新生必須依照任務走訪校園個角落才能完成任務。記者陳弘逸／攝影
高雄大學教學發展中心推出校園推實境遊戲，共設下七個關卡30多道謎題，新生必須依照任務走訪校園個角落才能完成任務。記者陳弘逸／攝影
高雄大學教學發展中心推出校園推實境遊戲，共設下七個關卡30多道謎題，新生必須依照任務走訪校園個角落才能完成任務。記者陳弘逸／攝影
高雄大學教學發展中心推出校園推實境遊戲，共設下七個關卡30多道謎題，新生必須依照任務走訪校園個角落才能完成任務。記者陳弘逸／攝影

高雄大學

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