飲品第2杯75折！辻利茶舗「冬季限定甜品」登場

來自日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，近期針對遠百信義A13門市拓展座席區，總座席數可超過20席，提供更舒適的用餐環境。11月23日起，也將推出全新「焦糖海鹽抹茶生巧塔」、「焦糖海鹽堅果卷」等品項，為抹茶控們帶來全新體驗。活動期間還有指定飲品「第2杯75折」、「搭配飲品現折30」等不同優惠。

隨著冬季到來，辻利茶舗開始供應冬季限定產品。回歸的「黑巧海鹽抹茶拿鐵」使用現刷傳統抹茶結合黑巧克力，並以海鹽點綴成熟風味，每杯155元。「焦糖海鹽抹茶拿鐵」選用焦糖與辻利抹茶搭配，兼具茶韻與焦糖香，每杯155元。販售期間凡周末來店購買季節限定飲品，即可享「第二杯飲品75折」優惠。

辻利茶舗在2023年末最終新力作「焦糖海鹽抹茶生巧塔」，在塔皮中以32%白巧克力打造的抹茶生巧克力為基底，堆疊上本進口中澤奶霜製成的抹茶冰心奶霜，再被法國依思尼ISIGNY Caramel焦糖醬與手工焦糖慕斯包裹，並以海鹽點綴，每顆185元。販售期間凡購買此款限定商品，搭配任選飲品1杯，即可享30元折價優惠。

同樣新登場的「焦糖海鹽堅果卷」將進口杏仁角慢炒至焦化，並拌入焦糖海鹽鮮奶油製成香堤內餡；外層以辻利招牌日式抹茶戚風蛋糕包覆，帶來屬於冬日的暖心時光。原價725元，嘗鮮價699元，切片每片150元。販售期間凡購買焦糖海鹽堅果卷切片，同樣能搭配飲品任選1杯可享30元折價優惠。