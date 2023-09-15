開幕享9折！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中
來自日本名古屋，獲得米其林推薦的「うなぎ四代目菊川」即將於9月20日正式插旗台中，並且自即日起開放線上訂位。為慶祝新店開幕，10月31日前，消費享9折優惠。
「うなぎ四代目菊川」自1932年於日本名古屋起家，最初從事鰻魚批發，後來再轉型成為鰻魚料理餐廳，至今已有超過90年的歷史，同時也獲得日本米其林的餐盤肯定。2023年1月，うなぎ四代目菊川由橘焱胡同餐飲集團引進來台，店內以關西式手法，供應現點現殺、全程炭火直烤的鰻魚料理，包括有名物蒲燒一本重、名物蒲燒一本定、名物白燒一本定、菊川鰻三吃等不同選擇，價格多落於600～980元不等。
即將開幕的台中二號店，店址鄰近胡同燒肉6號店（瑚同燒肉夜食），店內設有46席座位，並包含半開放的包廂。其中吧檯區可透過大面積的玻璃，直接欣賞廚房內職人炭火燒烤鰻魚的畫面。慶祝台中店開幕，特別祭出開幕優惠，於9月20日至10月31日期間至台中店用餐，單筆消費金額享9折優惠。
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