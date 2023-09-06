連3天送658元比薩套餐！第300間「必勝客」插旗新莊

登台37年的「必勝客」，今日（9月6日）於新莊開設在台第300間門市「新莊中原店」，提供外帶外送的服務。為慶祝新店開幕，必勝客連續3天推出PK APP點數加碼，外帶消費滿1,000元，就加贈點數300點，可免費兌換「任你配套餐」1份，價值658元。，開幕週至新莊中原店消費，還有機會抽中「必勝客300店紀念手持電扇」。

具有特殊意義的「必勝客新莊中原店」，位於新莊的中原路、中富街口，為新莊的第4間分店，採外帶外送店模式。必勝客也表示，必勝客於1991年首創外帶外送店，目前服務覆蓋率已達9成，「5分鐘比薩生活圈」涵蓋率也有6成。同時必勝客也透露，近3年期間年，必勝客共開設近50間分店，為展店最多的西式速食品牌。