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升級帕瑪森餅皮再抽10萬！必勝客「1公尺巨飽盒」回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客「1公尺派對巨飽盒」全面升級為「帕瑪森餅皮」，優惠價2,099元。圖／必勝客提供
必勝客「1公尺派對巨飽盒」全面升級為「帕瑪森餅皮」，優惠價2,099元。圖／必勝客提供

必勝客限時推出的「1公尺派對巨飽盒」，自推出以來就以誇張的體積與份量引起討論，銷量更已突破10萬組。即日起「1公尺派對巨飽盒」升級回歸，不僅將方形披薩全面升級為「帕瑪森餅皮」，並有隱藏版的「底特律無邊脆皮比薩」，另還提供蔬食新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」。為慶祝銷售破10萬組，凡購買1公尺巨飽盒，還有機會抽中「10萬元獎金」。

全長達1公尺的「1公尺派對巨飽盒」，內含有3個大比薩、2份紙包筆管麵／飯，加上BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球、黃金和風鱈魚塊等5種熱烤副食。此次必勝客針對內容升級，其中方形比薩全面升級「帕瑪森餅皮」，同時提供1公尺派對巨飽盒限定口味「底特律無邊脆皮比薩」。該口味標榜使用加量起司、雙層美式臘腸，以先烘烤再淋醬的方式，帶來道地的美式滋味。

除此之外，本次巨飽盒中也提供免費升級新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」，使用義大利藍起司為基底製成醬汁，搭配台梗九號米、有機鴻喜菇、雪白菇、核桃、菠菜，以及莫扎瑞拉起司、帕瑪森起司共同高溫紙包烘烤，為巨飽盒帶來全新滋味。

1公尺派對巨飽盒自即日起再度回歸市場，原價2,199元，優惠價2,099元。為慶祝銷量突破10萬大關，即日起至10月1日期間，凡購買必勝客「1公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，有機會獲得10萬元獎金。

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