他怨薪水僅40k工作太累 網一看砲轟：沒一技之長又想領高薪

許多人求職會考量到薪水與工作的加班量，避免生活都被工作佔據。不過日前有位網友表示，他原本想靠一技之長找工作，卻發現多半是勞力類型工作，因此只好向職場老鳥提問「有什麼輕鬆又高薪的工作？」網友看完他開的條件後，吐嘈「可以開始練習睡覺了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，指出他本身是低學歷，想要靠一技之長來工作，但發現如果要靠技術類型的工作，很多都是勞力、工業類型，不然就是要搬重物，或者場所炎熱，讓他無法承受。

原PO指出，他後來去找了基本起薪的作業員工作，才發現很多大學生就算擁有學歷，也只能擔任作業員，而有基本底薪的工作對原PO來說仍很難找。最後他認為「如果只是拿到普通學校的學歷，有跟沒有一樣，因為只要有天生的才能就會被看重」。

文末他表示，目前工作幾個月了，他的薪水3萬6千元，目前陸續加薪突破4萬元，希望能找到更高薪的工作，條件是「不能太累」。對此，網友直接吐嘈「原本覺得讀書不是很重要，但看了你的文章之後，以後一定要讓自己小孩多讀點書」、「你的結論就是不想要太累，又想要很高薪？」、「有一技之長比較好吧，作業員大夜班也可以達到4萬呀」、「學個一技之長，你的薪水可以更高」、「你先去練習睡覺吧，夢裡什麼都有」、「覺得太累乾脆不要工作」、「你應該去學一些不容易被取代的工作，像是水電、木工、防水工程，可以累積實力和人脈」、「不會讀書註定要出賣底層勞力 ，職業不分貴賤這種鬼話聽聽就好，看看收入就是答案，誰不想當醫生、律師或法官？不會讀書等於沒門票。除非頭腦很好，能從商做生意才能翻身，總結會讀書真好，至少選擇多了很多」。