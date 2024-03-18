快訊

兒盟執行長白麗芳遭撤換！逾百名員工連署反對 批董事會提油救火

「我誰？我VVVIP」！遭爆對銀行行員嗆聲耍大牌 董至成回應了

LINE Pay用戶當心！簡訊詐騙以假亂真「一點就上鉤」 最新手法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月20日「春分」六大禁忌！當天不能吃辣吃冰、不能愛愛會出事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為春分示意圖。圖/ingimage
圖為春分示意圖。圖/ingimage

國曆3月20日是節氣「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，春分是養陽氣的好時機，當天有六大禁忌和三大開運方法，一起來看看吧！

《關於春分》

「春分」時間點為2024年3月20日11：04分。在天象上，全球晝夜除極點附近以外幾乎等長。也就是說無論我們身處地球哪裡，太陽的日照時間都剛剛好是12小時。春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝。在伊朗曆中，春分是新一年的開始。春分過後，通常陽氣就要開始走揚，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。

《建議食物》

小孟老師建議可以多吃綠色食物與鮮蔬，如：花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都能達到養肝顧身。

《春分禁忌》

1.所謂「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」晝夜均等，寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣與冰冷飲料、冰淇淋，以免身體不適。

2.因為春分半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，當心心血管不適。

3.春分不宜探病，因為國外把春分當成一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4.春分為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，因為春分溫差大，要隔外當心。

5.春分避免開車較快，因為霧氣較重容易發生交通事故。

6.避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。

《開運方式》

1.立蛋：

3月20日11：04分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水：

3月20日11：04分打開飲水機，或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.吃太陽餅、曬太陽：

古代，帝王有「春分祭日，秋分祭月」，因此小孟老師建議可以在3月20日當天11:04分吃太陽餅來迎接春分，或者於3月20日到戶外走走曬太陽也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春分

延伸閱讀

今年各方面都很理想 ！「4星座」性格低調日子卻甜美 雙魚享受孤獨、巨蟹充滿溫暖

下周生肖運勢／龍賺錢機會如雪片飛來、「這兩生肖」身邊出現貴人

悶聲發大財！4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

晚年最幸福安逸的「5大生肖」生活富足身體好、也不會連累到兒女！

相關新聞

3月20日「春分」六大禁忌！當天不能吃辣吃冰、不能愛愛會出事

國曆3月20日是節氣「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，春分是養陽氣的好時機，當天有六大禁忌和三大開運方法，一起來看看吧！

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「運勢特別旺盛」：能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人認真負責，就有機會獲得一筆額外的獎金，有人則是遇到千載難逢的好機會，瞬間增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍衝突刺激進步 金牛感情勝券在握

太陽進牡羊，是占星學上真正的新年，具有萬物復甦的能量，開始想闖蕩及注重頭臉，適合啟動新計畫。木天趨近，需注意地震、食安、金錢投資問題，生活模式可能驟變。火星與太陽衝刺，有感於時代的改變，感受到新科技、新發明的衝擊，亦要當心火災、電線走火或火爆爭執，網路上相同話題熱絡，網紅受到矚目。本週天氣變化大，要多保重身體。

每日星座運勢／雙子別賺取不法之財 否則引來官非

2024-03-18牡羊座短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。【整體運★★★★☆】不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工

三大星座超自戀！雙子自認沒缺點 水瓶挑朋友「刻意選一種人」

有自信、不在意別人看法等性格特質，雖然能夠專注聆聽內心想法，不被外界動搖，卻也可能是把雙面刃，造成他人的困擾進而被遠離。《搜狐》指出，有三大星座不但很自戀，還很自恃聰明，分別是雙子、獅子、水瓶的朋友，提醒他們待人處事的盲點，以免吃虧。

三大星座晚年享福！魔羯有真心好友罩 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

不少人年輕時努力打拚，為的就是年老時可以輕鬆點，《搜狐》指出，三大星座晚年有望大富大貴，分別是金牛座、摩羯座、白羊座的朋友，能夠享受天倫之樂、錢多到花不完！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。