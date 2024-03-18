3月20日「春分」六大禁忌！當天不能吃辣吃冰、不能愛愛會出事

國曆3月20日是節氣「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，春分是養陽氣的好時機，當天有六大禁忌和三大開運方法，一起來看看吧！

《關於春分》

「春分」時間點為2024年3月20日11：04分。在天象上，全球晝夜除極點附近以外幾乎等長。也就是說無論我們身處地球哪裡，太陽的日照時間都剛剛好是12小時。春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝。在伊朗曆中，春分是新一年的開始。春分過後，通常陽氣就要開始走揚，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。

《建議食物》

小孟老師建議可以多吃綠色食物與鮮蔬，如：花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都能達到養肝顧身。

《春分禁忌》

1.所謂「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」晝夜均等，寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣與冰冷飲料、冰淇淋，以免身體不適。

2.因為春分半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，當心心血管不適。

3.春分不宜探病，因為國外把春分當成一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4.春分為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，因為春分溫差大，要隔外當心。

5.春分避免開車較快，因為霧氣較重容易發生交通事故。

6.避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。

《開運方式》

1.立蛋：

3月20日11：04分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水：

3月20日11：04分打開飲水機，或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.吃太陽餅、曬太陽：

古代，帝王有「春分祭日，秋分祭月」，因此小孟老師建議可以在3月20日當天11:04分吃太陽餅來迎接春分，或者於3月20日到戶外走走曬太陽也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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