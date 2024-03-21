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參拜日本神社…先做「這件事」別走中央…通過鳥居下方才有禮貌

商周出版／ 文‧櫻井治男
圖為日本神社示意圖。記者羅建怡攝影／報系資料照
圖為日本神社示意圖。記者羅建怡攝影／報系資料照

1.在鳥居前彎腰一鞠躬

如同到別人家裡拜訪，在玄關處先打聲招呼再入內，是一樣的道理。更何況神社是神明所在的聖域，在穿過鳥居之前，一定要先停下腳步行一鞠躬。

腰彎約15度，低頭行禮，類似點頭招呼。等到心情平靜下來，就可以從鳥居底下穿過。

還差一步時，行一鞠躬

在鳥居前、還差一步就要通過的地方停下腳步，沉澱心情，平靜地一鞠躬後，再進入神域。站定時的位置可選擇靠左或靠右。

造訪神社時，多數人都在不知不覺中就從鳥居底下通過了吧？對神社而言，鳥居是一種象徵性的建築，代表神聖神域的入口。鳥居前方，便是神明所鎮守的神聖空間。

通過鳥居時，請務必遵照上面提到的禮儀和規矩，一定要先一鞠躬後再往前走。

鳥居的數量不限一座，有些神社裡有好幾座鳥居。請留意鳥居的所在，通過每一座鳥居時都要先行一鞠躬。

2.通過鳥居時，要空出中間通道

鳥居的中央是神明的通道。當我們進入神域時，應該心存恭敬，避免大搖大擺地走在正中央。神社既然是神明鎮守的聖域，原本就不該是人類隨便踏入的場所。進入神社時，時時刻刻都要將神明放在心中。

《圖解日本神社入門》。圖／商周出版提供
《圖解日本神社入門》。圖／商周出版提供

從外側的腳開始踏入

從鳥居下方穿越時，以距離「正中」（中央）較遠的外側腳踏出第一步。這麼做是因為即使只有微小差距，也要避免用屁股對著中央。

即使搞錯也不會受到責備。不過，既然希望神明垂聽我們的祈願，就該好好遵循應有的規矩和禮節。

靠左邊或右邊進入

有些神社會規定穿過鳥居時靠右側或左側；如果沒有規定，則靠哪一邊都可以。總之，穿越鳥居進入神社時，必須靠邊走。

一看就懂/「正中」是神明的通道

鳥居連結參拜道的這條路中央稱為「正中」，是神明的通道，人們應該靠左或靠右行走。不得已必須橫越「正中」時，也要先微微點頭行禮。在穿越鳥居之前，這些都要多加注意。

(本文摘錄自《圖解日本神社入門》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

日本 神明

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