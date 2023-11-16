12星座最怕的事...牡羊「沒搶第一」、雙子怕不知道、這星座最怕負責

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布克文化／ 文‧星座小熊、曾新惠
星座示意圖。圖片來源/ingimage
星座示意圖。圖片來源/ingimage

FB粉絲70萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，從天蠍座出發，並分享12星座的相互關係。你知道12星座最怕哪些事嗎？快來看看吧。

牡羊♈

最怕沒搶到第一名，最怕要依賴別人，最怕無聊。

金牛♉

最怕變動，最怕沒有美食，最怕沒錢。

雙子♊

最怕資訊落後別人，最怕一成不變，最怕拖太久。

巨蟹♋

最怕沒依靠，最怕冒險，最怕緊急狀況。

獅子♌

最怕沒面子，最怕安靜，最怕冷清。

處女♍

最怕失序，最怕髒亂，最怕被指責。

天秤♎

最怕沒朋友，最怕沒人陪，最怕失態。

天蠍♏

最怕沒隱私，最怕沒權威，最怕被背叛。

射手♐

最怕給承諾，最怕被限制，最怕愛計較。

《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》。圖／布克文化提供
《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》。圖／布克文化提供

摩羯♑

最怕速度太快，最怕沒受到尊重，最怕不確定性。

水瓶♒

最怕沒自由，最怕守舊，最怕太感性。

雙魚♓

最怕有壓力，最怕被規定，最怕被要求必須負責任。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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