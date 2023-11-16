12星座最怕的事...牡羊「沒搶第一」、雙子怕不知道、這星座最怕負責

你身邊一定有不少幽默有趣的朋友，跟他們在一起會讓你感到很快樂很放鬆，更有可能讓你心情好一整天。但你是否發現，你身邊可能也有令人感到無趣的同事呢？這說不定會讓你不知道該跟他們聊什麼，甚至話不投機三句多，只好保持遠距離的跟對方相處了。以下五個星座，很可能是你遇到最無趣的星座了。

2023-11-16 08:00