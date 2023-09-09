秋高氣爽牽手手！9月份「4星座」桃花人氣最旺 月老都站家門口了
前幾個月讓你們抓緊時間談戀愛，你們說太熱只想呆在家裡吹空調。現在9月到了，秋高氣爽，最適合牽手手。這下沒有理由偷懶了吧？尤其是這幾個星座！月老都站在家門口了，真的不考慮開門迎接一下嗎？現在就跟著科技紫微網來看看，是哪些星座上榜呢？請各位參考自己的太陽或上升星座喔。
金牛座
本月自帶親和的溝通外掛，很容易與各種人建立進一步的關係。有機會在各種場合遇到讓你心動的人，特別是那些與你們有著相同興趣和價值觀的人。可以適當改變一下自己的外在形象，換個髮型或嘗試下新的穿搭風格，會有很好的效果哦。
也可以在嘗試去培養自己在運動、藝術方面的愛好，不僅可以提升自己的個人氣質，在學習的過程中還有機會遇到不錯的桃花哦。你們會在很自然的互動中，逐漸瞭解對方，發展出一段雙向奔赴的感情。
獅子座
金星在你命宮順行，桃花品質終於得到回升，皮膚、身材等外貌狀況也一同有所好轉。經歷過金逆期間的心煩意亂，想必獅子們對自己的內心世界有了更深層次的瞭解，對自己的感情需求也有了更清晰的目標。
這會讓你散發出更自信的魅力，吸引磁場相同的人向你靠近。會遇到桃花的場合包括社交活動、朋友聚會、異地旅遊等。特別是那些與你有著相同興趣和價值觀的人，正在馬不停蹄地飛奔向你哦。如果有心儀的對象，上半月很適合主動出擊！
處女座
金星順行在你星盤12宮。相比上半年，從9月開始到12月，處女座的小可愛們桃花運勢都還不錯。贈人玫瑰，手有餘香。本月多多助人，可能會遇到那些被你們的善良和耐心所吸引的人。也可以試著去參加一些慈善活動或社區服務，在這類場合中或許可以遇到期待之外的高品質異性。或許，你會遇到很適合的人。
部分處女座會跟之前錯過的人再次發生互動，但火星此時正在你們的2宮落陷，並與金星聯手發力，需要擦亮眼睛辨別出現在你身邊的異性。相信自己的第一直覺，如果對一個人有著莫名的不信任感，那就相信自己的直覺，避免盲目的投入與付出。
摩羯座
金星順行你們的第8宮，本月的桃花可能會來的有些意想不到。比如下樓扔個垃圾遇到也能碰到向你搭訕的人，或是在路上偶遇曾經的老同學...雖然可能有點無厘頭，但愛情可能就發生在你完全沒有任何準備的某個瞬間哦。
如果想要桃花開的快些，可以試著在家裡或辦公室上擺點鮮花，有催旺感情的作用！有曖昧對象的摩羯座，別再扭扭捏捏了，不如大膽一點。此時你最不需要的就是冷靜，抓緊時間捅破那層紙窗戶吧。
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