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唐綺陽星座運勢週報：魔羯感情適合斬桃花 天秤工作與海外有連結

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報2/20-2/26】

星象影響：太陽在雙魚座、金星進牡羊、土星衝刺&土冥入相位。

太陽在雙魚座，接觸身心靈及宗教相關領域，想做慈善公益或買鞋，想要好好休息。金星進牡羊，進入金牛、天秤弱勢位，受到守護星的影響，須要注意一下。有行動力的人受到表揚，關注下一代的議題，年輕人宜多注意交通安全。土星衝刺暨土冥入相位，觀察社會共識的改變，掌握先機有助於未來發展。

12星座個別運勢：

雙子：工作上須多些耐心，容易注意於另一半的缺點

處女：事業在乎未來趨勢的發展，與對象談論遠程目標

魔羯：職場困擾靠溝通解決，感情適合斬桃花或多鑑定

雙魚：做收拾善後的事務，多探究會看到感情上不同的結果

金牛：以柔克剛改變局勢，感情適合走溫柔路線

獅子：擅長服務在職場加分，適度提醒對象你做的付出

天蠍：發揮專長工作量大，避免對另一半太務實沒耐心

射手：與家相關人事物互動多，把對象介紹給家人認識

牡羊：周遭出現許多友善及誠意，王子公主夢有機會實現

巨蟹：長官長輩有實質提攜，感情上多照顧人有好結果

天秤：工作與海外有連結，與另一半討論對未來的共識

水瓶：用開放的態度面對新事務，桃花也跟新有關連

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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