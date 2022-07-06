紫微斗數問與答／五行，到底行還是不行?

在命理教學的過程中，最常被問到的一個問題就是:「這一條原理，是不是要背起來？」

大概是年輕時飽受升學壓力之苦，對於「背書」、「背課文」這種事深惡痛絕。自己不喜歡做的事，當然也不會鼓勵其他人去做。

「命理的理論多如牛毛，不僅有星曜、四化，還有宮位、格局；如果不把它們背起來，拿起命盤來還是不知道要從哪裡下手。」即便是主動積極的「問題學生」Mike，也會有類似的困擾。

其實，命理的理論和知識，是透過一種疊加的過程來建立。有點像是蓋房子，或是粉刷牆壁、木器上漆，在基礎工事完備之後，層層疊加、細細打磨。

「基礎工事」雖然是最基本的工作，但也是最容易被人所輕視或忽略的。然而，因為輕忽它的重要性，事後再來亡羊補牢所付出的額外成本，常常也是始料未及的。

如果要選一個學習命理最重要的「基礎工事」，「五行」的原理，絕對是首選。

若要問五行是何物，不就是一物剋一物？

簡單來說，五行可以是五種不同的物質(木、火、土、金、水)，也可以是由物質所衍生出來的概念。

從木開始談起。

廣義的木就是指植物，而植物又分成草本植物及木本植物。

木本植物質地堅硬、高大、壽命較長，通常稱為「樹」。在命理當中，常以「陽木」代表這類的植物。

而草本植物質地柔弱、壽命較短，通常稱為「草」；我們所吃的糧食，如稻米、小麥，或是花草、藤蔓，都可以算是草本植物。在命理當中，常以「陰木」代表這類的植物。

以「木」作為主角，水可以滋養植物，是植物生長不可或缺的要素。因此，以五行的生剋關係來看，「水生木」便是一種理所當然的邏輯。

如果「生」是一種滋養的概念，那麼「剋」就是一種傷害的概念，而且傷害更細分為: 傷害對方以及被對方傷害。

以現代的觀念來詮釋，「生」比較像是母親生育子女。而「剋」也有主動與被動之分，比較像是感情中的權力鬥爭、爭取主導權，總是會有一方強勢，另一方居於弱勢。

「問世間情是何物，不就是一物剋一物」，你也可以將「剋」視為情人在分手時，誰先發起，誰採取主動。用白話文來說，就是「我把你甩掉」(剋)，還是「我被你甩掉」(被剋)。

不論是誰剋誰，誰被誰甩掉，兩者之間必然有能量的耗損與傷害；「剋」必然產生傷害，這是最基本的邏輯。

因此，如果以「木」作為主角，與木相剋的物質就有兩種。

第一是「木剋土」。植物如果要生長，通常根部一定要深入土壤，藉以吸收土壤裡的水分及養分。從土壤的角度來看，它就等於被植物給侵門踏戶地破壞了。

落羽松就是「木剋土」的最佳示範。雖然可以形成浪漫唯美的景緻，但是落羽松的根部破壞力強大，甚至會鑽過水泥磚瓦，形成危害。

第二則是「金剋木」。這個情境也不難理解，伐樹、砍柴大都需要用到金屬所製成的工具: 鋸子、斧頭。就算修剪花草，也是要用到金屬所製成的剪刀。

既然相剋有兩種型態: 剋與被剋，那麼相生也有兩種型態" 生與被生。

木被水所生，也就是水滋養了植物。木生火，則是回到了最原始的烹飪方式，用木頭來生火。

雖然烤肉這件事常因為嫌木材生火太麻煩，而改用其他的工具或方法。但無論是怵目驚心、難以撲滅的森林大火，或是成語「星星之火，可以燎原」，都說明了火因草木的助燃，而更加地興旺。

「水剋火」則說明了消防隊的基本滅火原理 - 灑水滅火，用水阻絕火勢。雖然因為科技的進步，而有各種不同種類及型態的滅火器材及設備，但是灑水滅火還是最基本、最經濟的滅火方式。

「火剋金」則運用在煉鐵的過程，以熱源(通常是火)加熱含鐵(金屬)礦石及反應物，並完成一系列物理化學變化之後，得到成分較為精純的鐵；火讓頑鐵得以融化。

先前的森林大火、星星之火的故事，只說了一半；當火將森林、草原燒了一輪，留下的灰燼累積之後，慢慢就會形成土壤。火生土則說明了這個過程。

除了「木剋土」之外，與土相剋的還有水。「水來土掩」、為了防洪所築的堤岸、防水災所用的沙包，都是「土剋水」的應用與例證。

雖然有各種不同的成因，金屬礦產(例如黃金)大都深埋在土中或岩層中，說明了古人對土生金的觀察。

然而，最令人費解的，莫過於「金生水」了! 莫非經過某些物理或化學作用之後，金屬就會變成水了?

「金生水」有兩種說法。

一種是「金礦附近一定會有河流」；如果對照歷史上有名的金礦(例如金瓜石、美國加州東北部)，附近的確有河流。

另一種說法是「金屬的表面容易因為溫度、濕度的配合，而生出小水珠」，雖然那是空氣中水分子冷凝的結果，但是「看起來」就像是金屬生出小水珠。

無論是哪一種說法，「金生水」就是不像其他的五行生剋那麼地淺顯易懂。

如果再將陰陽兩種性質與五行搭配，就可以更細膩地區分五行的不同屬性。

通常「陽」代表規模較大、能量較強、質地較堅硬；「陰」代表規模較小、能量較低、質地較柔軟。

因此，陽火代表太陽或較猛烈之火，例如煉鋼所需要的火；陰火則代表燈燭、爐火，別忘了古代的夜間照明還是用燭火及火把。

陽土代表質地較堅硬、乾燥的土，例如蓋城牆、建築所用的土；陰土則代表比較溼軟的土，例如田園中用來種植農作物的土。

陽金代表質地較強硬的金屬，例如需要用火來煉造的頑鐵；陰金則代表延展性或可塑性較高的金屬，例如金箔。

陽水代表規模比較大的水域，例如大海、大江、大河；陰水則代表規模較小的水，例如雨露所形成的水，或是井水。

木、火、土、金、水，你是那一型?

這些五行原理不僅用來描述自然景觀或是自然界的運行，同時也用來描述一個人。

當然，只將人的特質或差異，用五種不同的屬性來描述，解析度或是鑑別度未免太低。但是這些描述仍具有一定的代表性及意義。

用「五行」來描述一個人，最具體可信的面向就是個性與體質。

紫微斗數的十四顆主星，也有各自的五行屬性: 天機和貪狼屬木，太陽和廉貞屬火，紫微、天府、天梁屬土，武曲和七殺屬金，太陰、天同、天相、巨門、破軍則屬水。

從星性的層面來看: 屬木的星曜代表具有特殊的才華或技能；天機通常會有一技之長(例如軟體設計、商品設計)，貪狼則具有表演的才華，演藝圈中諸多的貪狼，就是一個例證。

但是「樹多必有枯枝」，屬木的星曜在展現他們傲人的才華時，有時難免拿捏失準，不是虛浮就是浮誇，失去了沉穩。

屬火的星曜代表一種熱情，而這種熱情通常會貫注在群體，而非個人。例如，太陽對家庭、工作，以及它所加入的社團投入熱情；廉貞則對宗族、典章教化、制度投入熱情與關注。而火所代表另一個層面的意義，就是脾氣不太好，容易動怒。

屬土的星曜代表厚實、穩重與保守，尤其對照屬木的星曜時，通常立刻就能發現兩者的差異。但是這種穩重與保守，讓他們在接觸或學習技藝、需要技巧或是悟性的事務時，顯得力不從心，常抓不到竅門。

屬金的星曜代表理性、冷漠，一如金屬冷冰冰、硬梆梆的特質；因此，也不用期待在這些星曜的身上，會給人熱情洋溢、如沐春風的感受。對於旁人的情感、情緒感知力較差，而情感的表達能力也好不到哪裡去。因此，屬金的星曜通常對事物的興趣高過於對人的興趣。

屬水的星曜則正好和屬金的星曜相反，通常是感性、重情、情感充沛；說好聽是柔情似水，要是分寸拿捏失當，就會變成濫情或是為情感所困擾。

以程度來區分，太陰、天同的情感表達最為明顯，破軍、天相則視情況而定；最被人所忽略的，則是巨門。不逢煞、忌的巨門，其實心地善良；只是不擅交際、不善表達，經常遭人誤會。

雖說十四主星各自有其五行的屬性，但是有些主星有兼具兩種屬性的傾向。

七殺是金中帶火，就算是有熱情，也大多投入在自己所關心的事物，或是自己；並不像太陽或廉貞的作為，讓旁人可以感受得到。而唯一可以讓人感受到的，大概就是七殺普遍都有的「壞脾氣」。

貪狼則是「屬木而根為水」，也帶有水的特質，用「多情種子」來形容，是再也貼切不過了；水必多情，而種子必屬木，拿來形容貪狼，的確是恰如其分。

在五行的生剋制化中，一般都是「喜歡被生」。以環境與植物的關聯性來看，大多是環境提供生長所需要的養分，讓植物得以滋長。例如，屬木的天機在屬水的宮位中(亥位、子位)，算是適得其所。

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但是貪狼卻是反其道而行，不但不喜歡被生，反而喜歡作為提供養分的一方。因此，亥位、子位的貪狼，被稱為「泛水桃花」，貪性與桃花氾濫的程度，只能用「爆表」來形容。

也因為這種「喜歡作為提供養分的一方」的特質，讓貪狼和火星或鈴星同宮時，成為「火貪格」或「鈴貪格」(火星、鈴星皆屬火)，不僅使素來到處肆虐的兩顆煞星被收服，貪狼也因此展現了商業方面(做生意)的才華。進而讓「爆表」的不再只是桃花，而有可能是財富。

而這種不依常軌的特性，也讓午宮(屬火)貪狼的評價遠高於子位的貪狼。

除了個性之外，命、身宮在十四主星五行屬性的主導之下，讓「體質」有了較具體、可供參考的依據。

例如，屬土的主星在腸胃、脾胃較弱，屬金的主星通常呼吸系統(鼻子、支氣管、肺部)較弱，屬水的主星通常泌尿系統(腎臟、膀胱)較弱，屬火的主星通常心臟系統(或心血管)較弱，屬木的主星通常肝臟較弱，四肢也較容易受傷或出狀況。

此時，你便會發現: 命理和中醫的理論，透過「五行」而有了相通的脈絡，也驗證了「五行」作為「基礎工事」的重要性。

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